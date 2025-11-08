快訊

新店碧瑤擋土牆崩落仍有29戶未能回家 工務局曝最快返家時刻

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新店碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，廠商不敢貿然硬拆，怕挖下去會造成2次災害。圖／新北工務局提供
新店碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，廠商不敢貿然硬拆，怕挖下去會造成2次災害。圖／新北工務局提供

新北市新店區碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，第一時間預防性撤除49戶、117人，時隔兩周至今靠近擋土牆第一排的29戶仍無法返家，多數住戶依親，另有6戶8人由新店區公所安排入住活動中心。新北市工務局長馮兆麟表示，目前要把橫跨房屋上方的擋土牆拆除，並會同結構技師進去鑑定是否安全，若安全無虞，希望一個月內完成拆除才能讓居民返家。

上月碧瑤社區擋土牆坍塌時，工務局先派員進行降水、降土壓作業，隨後運入混凝土頂塊，穩定邊坡，24小時加強監測。工務局長馮兆麟表示，目前面臨最難的狀況是不清楚地質狀況，因擋土牆是兩面交疊卡在一起，屬於不穩定狀況，廠商不敢貿然硬拆，深怕挖下去會造成2次災害

馮兆麟說，要地質鑽探了解岩盤多深，若岩盤很淺表土單純就可直接開挖擋土牆，將它移走，但目前無法了解岩盤狀態，另施工單位也試圖用水刀工法切割擋土牆，又因現場施工動線沒法進入，現在持續鑽探要5處，預計一周內可決定地質狀況，屆時再後續施工。

新店碧瑤擋土牆崩落，位處第一排房屋仍有29戶未能回家。 圖／新北工務局提供
新店碧瑤擋土牆崩落，位處第一排房屋仍有29戶未能回家。 圖／新北工務局提供

災害 住戶

相關新聞

新店社區擋土牆崩落住戶要付修繕費卻成公安灰色地帶 議員促修法

新店碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，時隔兩周至今29戶仍無法返家。因擋土牆屬私權，建商及住戶須負責修繕，龐大費用...

擁房產長者成詐團肥羊 新北將列管獨老納地政系統阻詐

不動產交易詐騙頻傳，擁有名下房產的獨居長者，更是詐騙集團眼中的肥羊。雖中央、各縣市政府力推「地籍產權異動即時通服務」，在...

新北爭取淡江大橋跨年煙火 交部不建議

新北市政府規畫淡江大橋通車後，將在橋面放跨年煙火，媲美雪梨港灣大橋跨年煙火。市長侯友宜表示，還在跟交通部溝通，還沒達成協...

新聞眼／台南科技園區學區爆滿窘境 北市不能重演

北投士林科技園區即將迎來輝達、仁寶總部落腳，未來還有T3、T4、T12等多塊地，將吸引高科技產業進駐，預料湧入數以萬計人...

科技巨頭進駐帶來人潮 考驗北士科教育量能

輝達、仁寶等集團總部將落腳北士科，預計有上千名工程師進駐，議員憂心未來教育量能恐不足，連日來提案增班、要求市府成立AI科...

