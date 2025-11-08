聽新聞
科技巨頭進駐帶來人潮 考驗北士科教育量能

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導
輝達入駐北士科T17、T18基地，預料會帶來大量人口，議員憂教育資源不足問題。圖／聯合報系資料照片
輝達入駐北士科T17、T18基地，預料會帶來大量人口，議員憂教育資源不足問題。圖／聯合報系資料照片

輝達、仁寶等集團總部將落腳北士科，預計有上千名工程師進駐，議員憂心未來教育量能恐不足，連日來提案增班、要求市府成立AI科技學術研究機構；教育局允諾，因應人口進駐調整學區，也請學區內各校規畫AI、雙語等課程。

北士科洲美國小預定地面積4.6公頃，其中2.1公頃將由體育局規畫蓋國際羽球館，2.5公頃校地蓋學校，規畫國小15班、國中12班，今年8月先成立國小籌備處。

國民黨議員張斯綱在教育委員會提案，因應北士科區域開發，人口快速發展，中正高中應成立附屬國中部；同黨議員曾獻瑩也說，半導體產業員工上班時間比較久，會在附近找房子住，隨著人口增長，屆時教育也會有需求。

民進黨議員陳賢蔚昨也在教育部門質詢時表示，若堅持蓋國際羽球館就應提升功能，甚至具國際研討、科技論壇、大型展覽等多功能用途，呼應北士科的科技產業定位，也建議市府出資成立AI科技學術研究機構，媒合產官學引入研發能量與人才培育。

體育局長游竹萍回應，市府今年赴法國觀摩，體育館平常可做籃球會展、演唱會等多功能使用，北市希望AI產業進駐後，國際羽球館會融合在地需求，屆時再向地方說明。

教育局指出，洲美國小籌備中，另改建周邊文林國小校舍，盼滿足園區教育需求，今年初也調整洲美里學區，除原有陽明高中附設國中部，也增設石牌國中、明德國中及北投國中，因應北士科人口進駐的教育需求。

教育局指出，會請北士科區域內學校評估，將AI人工智慧教育及雙語納入課程規畫，另研議請北市大與相關科技企業合作，導入輝達AI平台與課程模組，協助學生學習人工智慧應用及資料分析。

北投區洲美里長陳照梅說，洲美國小復校面積比先前大，因應輝達進駐，興建時程也提早，預計2032年完工，樂見建設帶來發展。

北士科

科技巨頭進駐帶來人潮 考驗北士科教育量能

