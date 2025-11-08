聽新聞
新聞眼／台南科技園區學區爆滿窘境 北市不能重演

聯合報／ 本報記者林佳彣
洲美國小將復校。圖／聯合報系資料照片
洲美國小將復校。圖／聯合報系資料照片

北投士林科技園區即將迎來輝達、仁寶總部落腳，未來還有T3、T4、T12等多塊地，將吸引高科技產業進駐，預料湧入數以萬計人口，民生需求迫切，若不能超前部署，將重演台南科技園區人口快速增長，教育資源嚴重不足問題。

各縣市科學園區持續發展，台南LM特區緊鄰南科，善化、新市等地區人口近年逆勢成長，但地方大嘆善化只有一間國中，學生就讀成一大問題，還有人寄戶口到別區就學。

直至2023年蓮潭國中小設校，國際雙語學校的定位吸引許多家長爭相送孩子入學，招生總是大爆滿，仍要繼續設法設校。 

眼見北士科也將有科技大廠陸續進駐，市府雖著手洲美國小復校，規畫國中小共27個班，面對大量外來人口，名額恐怕杯水車薪，且現在還在先期規畫，恐怕要到2032年才能完工，但仁寶總部55層大樓最快2027年落成、輝達總部2029年完工，顯然都緩不濟急。

尤其洲美國小預定地，還有近半面積要蓋市長蔣萬安承諾的國際羽球館，教育局、體育局應跨局處協調，應預留增班、擴校等空間，以面對未來就學需求，體育與產業才可兼得。

除了就學、師資招募等要上軌道，市府也該將托育、幼兒園等育兒友善空間納入規畫，面對即將來自全球各地的科技專才，得畫出極具誘因的民生藍圖，市長蔣萬安想打造「最宜居、最幸福、最智慧」的國際AI首都，才能真正落實。

