新北爭取淡江大橋跨年煙火 交部不建議

新北市政府規畫淡江大橋通車後，將在橋面放跨年煙火，媲美雪梨港灣大橋跨年煙火。市長侯友宜表示，還在跟交通部溝通，還沒達成協議，雙方可以合作；考量燃放煙火可能影響大橋的吊索等零件，應會採水面、橋面同時放，不會都在橋上。

不過，交通部公路局表示，煙火彈溫度逾攝氏1700度，高溫恐致大橋結構斜索受損，有安全疑慮，不建議主橋斜索範圍內施放煙火。

淡江大橋明年5月通車，侯友宜曾宣布要在橋上放煙火，在台北101大樓之外打造台灣新跨年活動的國際地標。但市議員陳偉杰質詢，近來傳出淡江大橋橋體上可能無法放煙火，未來要如何突破？

侯友宜回應，一直在跟交通部溝通，但沒達成協議；也可以在橋體本身投影，以流動性的光雕呈現不同意象。

在地民眾多認為，淡江大橋未來勢必是交通命脈，如果在橋面上放煙火，首當其衝就是交通問題，煙火可能只放幾十分鐘，但事前布置、事後整理都要時間，若可能造成大塞車又無替代方案，希望不要在橋面上施放，或不要占用太大範圍。

雪梨港灣大橋跨年煙火主要在港口周圍的河面上，以及海港大橋的橋面和橋的兩側施放，並從雪梨歌劇院等地標的屋頂發射，也不會都安置在橋上。

公路局表示，了解地方相當期待能在淡江大橋施放煙火，但設計單位評估大橋主要靠斜索支撐， 斜索套管耐熱僅210度，煙火彈溫度超過1700度 ，高溫可能導致結構斜索受損，有安全疑慮，因此不建議於主橋斜索範圍內施放煙火。

近年新北市府在淡水河口施放跨年煙火，公路局去年即協助以平台船施放，今年橋面已完成，已同意提供橋面空間供市府布設光雕設備；後續會研議符合安全又具淡江大橋特色的煙火活動。