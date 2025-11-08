聽新聞
新北爭取淡江大橋跨年煙火 交部不建議

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲胡瑞玲／連線報導
新北市府與公路局近年合作在淡水河口施放跨年煙火，但公路局對於在淡江大橋上放煙火有安全疑慮。圖／新北市工務局提供
新北市政府規畫淡江大橋通車後，將在橋面放跨年煙火，媲美雪梨港灣大橋跨年煙火。市長侯友宜表示，還在跟交通部溝通，還沒達成協議，雙方可以合作；考量燃放煙火可能影響大橋的吊索等零件，應會採水面、橋面同時放，不會都在橋上。

不過，交通部公路局表示，煙火彈溫度逾攝氏1700度，高溫恐致大橋結構斜索受損，有安全疑慮，不建議主橋斜索範圍內施放煙火。

淡江大橋明年5月通車，侯友宜曾宣布要在橋上放煙火，在台北101大樓之外打造台灣新跨年活動的國際地標。但市議員陳偉杰質詢，近來傳出淡江大橋橋體上可能無法放煙火，未來要如何突破？

侯友宜回應，一直在跟交通部溝通，但沒達成協議；也可以在橋體本身投影，以流動性的光雕呈現不同意象。

在地民眾多認為，淡江大橋未來勢必是交通命脈，如果在橋面上放煙火，首當其衝就是交通問題，煙火可能只放幾十分鐘，但事前布置、事後整理都要時間，若可能造成大塞車又無替代方案，希望不要在橋面上施放，或不要占用太大範圍。

雪梨港灣大橋跨年煙火主要在港口周圍的河面上，以及海港大橋的橋面和橋的兩側施放，並從雪梨歌劇院等地標的屋頂發射，也不會都安置在橋上。

公路局表示，了解地方相當期待能在淡江大橋施放煙火，但設計單位評估大橋主要靠斜索支撐， 斜索套管耐熱僅210度，煙火彈溫度超過1700度 ，高溫可能導致結構斜索受損，有安全疑慮，因此不建議於主橋斜索範圍內施放煙火。

近年新北市府在淡水河口施放跨年煙火，公路局去年即協助以平台船施放，今年橋面已完成，已同意提供橋面空間供市府布設光雕設備；後續會研議符合安全又具淡江大橋特色的煙火活動。

相關新聞

新聞眼／台南科技園區學區爆滿窘境 北市不能重演

北投士林科技園區即將迎來輝達、仁寶總部落腳，未來還有T3、T4、T12等多塊地，將吸引高科技產業進駐，預料湧入數以萬計人...

科技巨頭進駐帶來人潮 考驗北士科教育量能

輝達、仁寶等集團總部將落腳北士科，預計有上千名工程師進駐，議員憂心未來教育量能恐不足，連日來提案增班、要求市府成立AI科...

金山區核子事故防災演練 集合防災社區動起來

金山區公所辦理「114年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，連續三天的演練，第二場來到三界里與清泉里，由金山區公所以及清泉里防災社區編組成員一起進行，另外警察局、消防局及金山區衛生所等單位亦協助參與，讓在地民眾了解核子事故發生時各項核子防護行動啟動的程序。

平溪南山里野溪護坡復建完成 強化河道防護安全

平溪區南山里5鄰乾坑護坡復建工程於今年上半年完工。該工程是因去年山陀兒颱風帶來的豪雨，造成野溪護岸遭掏空，為避免護岸基礎持續受損、影響上方道路及下游安全，因此歷經近三個月的護坡復建施工，現已圓滿完成。今(7)日平溪區長也前往視察工程完工狀況。

淡水屯山里六塊厝美景建風機 地方抗議堅決反對護生態

一群在地居民拉起白布條抗議，異口同聲喊著堅決反對設置風力發電，今(7)日上午在新北市淡水區屯山里傳出地方抗議聲浪，里長在上星期收到一起公文，內容提到台電公司依據山火石新淡風力發電公司，預計申請風力發電併接，而位置就在屯山里與賢孝里的海岸，要設5到6支發電風機，還有配電場。而今天上午就要會勘，因此里長為了要表達在地居民的意見，更號召大家一起表達反對立場。

