淡水旅學堂攜手星奇兒 體驗淡海輕軌藝術旅讀

淡水旅學堂攜手新北大眾捷運公司與台北永續影響力扶輪社，共同推動「星奇兒ESG永續藝術旅讀行動」，以跨界合作實踐社會共融與永續發展。這一次計畫結合交通運輸、文化導覽與社區服務，帶著星奇兒及家長們一起體驗淡海輕軌機場旅程，打造全台首見的公私協力共融行動，展現企業落實ESG與DEI(多元共融)的具體成果。

淡水旅學堂創辦人李琪表示，透過旅學堂團隊帶領，星兒青年進行多語導覽，家長與孩子走訪淡海輕軌維修廠與幾米主題車站，體驗交通運輸專業與城市美學結合的學習場域。新北市社會局副局長吳淑芳親自出席，肯定此合作在「友善環境」與「多元共融」推動上的示範意義。

星奇兒協會理事長陳傳宗指出，這一次的計畫以「培力而非同情」為核心，讓自閉症青年體驗培養職能與自信。新北捷運開放淡海輕軌專列與維修廠場域，提供身心障礙青年真實學習空間，加上淡水旅學堂以導覽專業設計體驗課程，扶輪社整合資源推動女性賦權與社區參與。此合作不僅讓自閉症青年獲得實作與社交機會，也協助二度就業婦女接受導覽培訓、重返職場，同時實踐企業社會責任，創造公、私、民三方共榮的多贏局面。