淡水屯山里六塊厝美景建風機 地方抗議堅決反對護生態

一群在地居民拉起白布條抗議，異口同聲喊著堅決反對設置風力發電，今(7)日上午在新北市淡水區屯山里傳出地方抗議聲浪，里長在上星期收到一起公文，內容提到台電公司依據山火石新淡風力發電公司，預計申請風力發電併接，而位置就在屯山里與賢孝里的海岸，要設5到6支發電風機還有配電場。而今天上午就要會勘，因此里長為了要表達在地居民的意見，更號召大家一起表達反對立場。

里長說，由於去年籌備公司就有派人拜訪，但當時就已經表示反對立場，而今天台電公司突然發一紙公文，就說要現地會勘，因此向新北市議員蔡錦賢來陳情，並且在現場與台電代表表示反對。對此市議員蔡錦賢表示，淡水屯山有最美麗的六塊厝漁港，不只是一處新北市北海岸青春山海線的重要景點，這裡還有許多的漁民，一旁更有農地，還有淡水非常有名的南瓜隧道，而在這裡做風力發電，對生態影響非常大，也不適合在這裡設置。

對此台電台北北區營業處會勘代表人員，在現場向市議員表示，這次會勘只是先了解現場狀況，並沒有進程序當中，而未來也會將這次地方意見納入紀錄當中，回去決議。而在地居民也表示，這裡有許多的住戶，有的都是年長者，還有農民的農地還在種植，這樣風力發電機具的影響造成噪音汙染，非常嚴重，也希望台電還有相關單位可以了解地方的反對聲音。