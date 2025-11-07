快訊

淡水屯山里六塊厝美景建風機 地方抗議堅決反對護生態

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
地方居民齊聚拉白布條反對設置風力發電。 圖／紅樹林有線電視提供
一群在地居民拉起白布條抗議，異口同聲喊著堅決反對設置風力發電，今(7)日上午在新北市淡水區屯山里傳出地方抗議聲浪，里長在上星期收到一起公文，內容提到台電公司依據山火石新淡風力發電公司，預計申請風力發電併接，而位置就在屯山里與賢孝里的海岸，要設5到6支發電風機還有配電場。而今天上午就要會勘，因此里長為了要表達在地居民的意見，更號召大家一起表達反對立場。

里長說，由於去年籌備公司就有派人拜訪，但當時就已經表示反對立場，而今天台電公司突然發一紙公文，就說要現地會勘，因此向新北市議員蔡錦賢來陳情，並且在現場與台電代表表示反對。對此市議員蔡錦賢表示，淡水屯山有最美麗的六塊厝漁港，不只是一處新北市北海岸青春山海線的重要景點，這裡還有許多的漁民，一旁更有農地，還有淡水非常有名的南瓜隧道，而在這裡做風力發電，對生態影響非常大，也不適合在這裡設置。

對此台電台北北區營業處會勘代表人員，在現場向市議員表示，這次會勘只是先了解現場狀況，並沒有進程序當中，而未來也會將這次地方意見納入紀錄當中，回去決議。而在地居民也表示，這裡有許多的住戶，有的都是年長者，還有農民的農地還在種植，這樣風力發電機具的影響造成噪音汙染，非常嚴重，也希望台電還有相關單位可以了解地方的反對聲音。

台電 淡水

相關新聞

金山區核子事故防災演練 集合防災社區動起來

金山區公所辦理「114年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，連續三天的演練，第二場來到三界里與清泉里，由金山區公所以及清泉里防災社區編組成員一起進行，另外警察局、消防局及金山區衛生所等單位亦協助參與，讓在地民眾了解核子事故發生時各項核子防護行動啟動的程序。

平溪南山里野溪護坡復建完成 強化河道防護安全

平溪區南山里5鄰乾坑護坡復建工程於今年上半年完工。該工程是因去年山陀兒颱風帶來的豪雨，造成野溪護岸遭掏空，為避免護岸基礎持續受損、影響上方道路及下游安全，因此歷經近三個月的護坡復建施工，現已圓滿完成。今(7)日平溪區長也前往視察工程完工狀況。

淡水屯山里六塊厝美景建風機 地方抗議堅決反對護生態

一群在地居民拉起白布條抗議，異口同聲喊著堅決反對設置風力發電，今(7)日上午在新北市淡水區屯山里傳出地方抗議聲浪，里長在上星期收到一起公文，內容提到台電公司依據山火石新淡風力發電公司，預計申請風力發電併接，而位置就在屯山里與賢孝里的海岸，要設5到6支發電風機，還有配電場。而今天上午就要會勘，因此里長為了要表達在地居民的意見，更號召大家一起表達反對立場。

淡水旅學堂攜手星奇兒 體驗淡海輕軌藝術旅讀

淡水旅學堂攜手新北大眾捷運公司與台北永續影響力扶輪社，共同推動「星奇兒ESG永續藝術旅讀行動」，以跨界合作實踐社會共融與永續發展。這一次計畫結合交通運輸、文化導覽與社區服務，帶著星奇兒及家長們一起體驗淡海輕軌機場旅程，打造全台首見的公私協力共融行動，展現企業落實ESG與DEI(多元共融)的具體成果。

