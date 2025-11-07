聽新聞
平溪南山里野溪護坡復建完成 強化河道防護安全
平溪區南山里5鄰乾坑護坡復建工程於今年上半年完工。該工程是因去年山陀兒颱風帶來的豪雨，造成野溪護岸遭掏空，為避免護岸基礎持續受損、影響上方道路及下游安全，因此歷經近三個月的護坡復建施工，現已圓滿完成。今(7)日平溪區長也前往視察工程完工狀況。
工程內容主要針對掏空長度約75公尺、深度約1.5公尺的護坡基礎進行修復，施作時先植入錨筋，再以混凝土加固基礎掏空處，確保結構穩定。完工後可有效防止土石沖刷，避免野溪基礎再度掏空，維護河道安全及社區防洪功能。
平溪區長李天民與南山里長林再來一同前往現場視察完工情形。區長李天民表示，工程雖屬小型基礎修復，但對地方安全意義重大，透過復建不僅確保上方道路穩定，更提升下游河道防護能力，降低因豪雨造成土石流或邊坡滑動的風險。
南山里長林再來則表示，去年颱風豪雨造成護岸掏空，居民一度擔心護坡崩塌危及通行安全，如今看到工程順利完工，大家都感到安心，也感謝市府與區公所積極協助，迅速推動復建工程，保障地方安全。
