平溪南山里野溪護坡復建完成 強化河道防護安全

一群在地居民拉起白布條抗議，異口同聲喊著堅決反對設置風力發電，今(7)日上午在新北市淡水區屯山里傳出地方抗議聲浪，里長在上星期收到一起公文，內容提到台電公司依據山火石新淡風力發電公司，預計申請風力發電併接，而位置就在屯山里與賢孝里的海岸，要設5到6支發電風機，還有配電場。而今天上午就要會勘，因此里長為了要表達在地居民的意見，更號召大家一起表達反對立場。

2025-11-07 18:25