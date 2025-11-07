聽新聞
金山區核子事故防災演練 集合防災社區動起來
金山區公所辦理「114年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，連續三天的演練，第二場來到三界里與清泉里，由金山區公所以及清泉里防災社區編組成員一起進行，另外警察局、消防局及金山區衛生所等單位亦協助參與，讓在地民眾了解核子事故發生時各項核子防護行動啟動的程序。
新北市消防局簡任技正黃弟勝說，雖然核二廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從，仍然是相當重要的防護工作。
此外在這場演練中可以見到清泉里防災社區編組扮演相當重要角色，從分配編組任務到實際的任務執行，成員們展現平時累積的合作默契與防災成果。
金山區長劉昌松表示，透過演練讓民眾瞭解防護行動流程及內容、核子事故集結點等規劃情形，更藉由逼真的核子事故發生時的情境進行演練，讓民眾了解核子事故發生時應有的應變，進而提升社區整體的防災意識與自我保護能力。
FB留言