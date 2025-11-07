北士科迎輝達！議員要市府出資成立「AI學術研究機構」

北士科隨輝達等科技產業進駐，預期將有上千名工程師入住北投、士林，教育需求增加。在地議員陳賢蔚認為，園區唯一一塊市有文教用地要蓋國際羽球館和洲美國小，建議市府應出資成立AI科技學術研究機構，媒合產官學合作。

新洲美段43地號的整體面積4.6公頃，2.1公頃撥給體育局蓋國際羽球館，2.5公頃校地則是洲美國小。教育局配合市府都市計畫政策、因應校地周邊新設社區快速發展，同時考量學生就近入學需求，已成立洲美國小籌備處，規畫國小15班、國中12班。

今天下午議會教育部門質詢，陳賢蔚說，市長蔣萬安去年8月宣示要蓋國際羽球館，12月完成可行性評估報告，但市府迄今未徵詢地方意見、未邀地方開說明會，如此建設真能符合地方需求與期待？羽球館是北士科最需要的建設？因應輝達總部進駐北士科，園區相關硬體規畫應回到AI科技產業聚落的整體發展策略。

陳賢蔚認為，若蔣萬安堅持蓋國際羽球館，就應提升館舍功能，包含體育競賽場地，甚至具備國際研討、科技論壇、大型展覽等多功能用途，呼應北士科的科技產業定位；他要求市府同步規畫與各大專院校合作設置學術研究機構的可能性，並研議由市府出資成立AI科技學術研究機構，媒合產官學合作，引入研發能量與人才培育。

體育局長游竹萍回應，現在還是希望在該地蓋國際羽球館，市府今年赴法國觀摩羽球館，該館平常可做籃球會展、演唱會等多功能使用。除了羽球，世界各國趨勢也朝多功能方向進行，北市希望AI產業進駐後，國際羽球館會融合在地需求，先是可行性評估，之後會有BOT、BTO、OT等評估，並納入商業機制、國外方向等一併研議，屆時初步結果會向地方說明。

教育局長湯志民說，洲美國小籌備處主任已在規畫，現在從建築評估進行規畫設計、施工等，也會搭配人口進來速度及規模去調整。另外，台北市立大學已與相關單位合作AI發展、研究，內湖高中等校有與西門子等企業產學合作，也因北士科的發展趨勢不同，資源豐沛，可讓學校在AI領域有更多發展。

北投區洲美里長陳照梅說，原洲美國小面積僅2、3000坪，目前規畫復校面積比先前更大，蓋國際羽球館應不影響辦學，市府因應輝達進駐，學校興建期間也提早，預計2028年開始、2032年完工。她認為，有建設就有發展，樂見兩規畫持續推進。