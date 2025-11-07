「台北孔廟漢風文化季」11月6日開跑 結合傳統與創新推出活動

快訊

「2025台北孔廟漢風文化季」結合傳統與創新，台北孔廟推出多項主題活動。 照片取自台北市孔廟管理委員會
「2025台北孔廟漢風文化季」熱鬧登場！結合傳統與創新，台北孔廟推出多項主題活動，如文化講座、香席品茗、導引吐納減壓、智慧糕製作、漢服人像攝影等，運用古人思想與生活智慧，期望讓更多市民與國際友人一同走進孔廟，感受漢風文化的雅致與靜心。

北市府文化局表示，漢風文化季首場活動於11月6日登場，特邀請數十位來自世界各地的外國交換學生穿上漢服，在台北孔廟親身體驗書法藝術之美，為漢風文化季揭開序幕。從毛筆握法、筆觸運行、筆順書寫到紙張佈局，學員們在沉靜氛圍中領略書法的細膩與深度，不時發出驚嘆：「太有趣了！」許多外國學生表示，這次的體驗不僅讓他們理解書法藝術，更能感受到漢字蘊含的文化精神，以及穿上漢服、提筆寫字的儀式感與優雅氛圍。

「漢風文化季」融合古典美學與文化，結合古人思想和生活智慧，為現代人提供心靈解方。透過一系列兼具傳統底蘊與現代創意的活動，台北孔廟希望讓市民與旅人都能在體驗中找到自身與文化的連結，並從古人的生活智慧中汲取心靈的平衡與靜謐。

