板橋435藝文特區「幸福感實驗室」 15、16日療癒登場
「板橋435藝文特區」今年以《幸福感實驗室 Well-Being Lab》為主題，11月15日至16日集結園區進駐表演藝術團隊──找我劇場、莫比斯圓環創作公社、新象創作劇團和二律悖反協作體，並特別邀請臺灣玩具博物館，一同帶來身體覺察、聲音創作、親子互動、演劇練習及手作體驗等多元工作坊，邀請民眾走入藝術現場，透過「參與」與「感受」探索藝術與健康的幸福方程式。
新北市府文化局表示，「幸福感實驗室」以進駐團隊獨特的表演語彙，讓民眾透過藝術參與深化身心靈健康，開啟不同的知覺感受。11月15日(六)率先登場的「找我劇場」《蓋婭的腳》，從赤腳行走與聲音書寫引導參與者回到當下；「莫比斯圓環創作公社」則以報紙偶與聲音地圖，帶領親子以創作連結想像與環境；11月16日(日)由「新象創作劇團」，透過馬戲與魔法學堂，讓家庭在遊戲中找回專注與陪伴的快樂；「二律悖反協作體」以身體與演劇工作坊，邀請熟齡族群，重新理解自身與空間的關係。另外周末兩天還有「臺灣玩具博物館」透過拍板球DIY與捏麵人體驗，帶領親子互動。
新北市文化局表示，五大團隊將於11月15日、16日在板橋435藝文特區聯手展演共計11場次。
