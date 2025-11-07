游泳池意外險有「免責條款」？議員批北市府：矇眼簽下無效保單

北市體育局對79處消費場所強制投保公共意外責任險，議員許淑華今卻指出，今年2月至今有5件游泳池意外案件，保險公司拒絕理賠，才發現保約中有「免責條款」，批市府矇眼簽了「無效保單」。體育局表示，保單有問題，正與保險公司協商。

許淑華下午在議會教育部門質詢指出，依照台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法，體育局於今年2月針對所屬79處場館及場地進行投保，包括台北田徑場、台北體育館、河濱公園、運動公園、橋下運動場等，其中包括4處游泳池，分別是新生公園、木柵公園、碧湖公園、七虎游泳池。

許淑華說，今年2月至今，共發生7件申請理賠案，有5件發生在游泳池，保險公司卻不理賠，其中一人今年7月6日因游泳池步道高低落差而滑到骨折，相關醫療補償共計11萬1493元，至今無下文。

許淑華表示，保單條文中，游泳池竟有「免責條款」，除外責任第12點「所有、使用或管理游泳池所致第三人體傷、死亡或第三人財物毀損滅失之賠償責任」 她批評市府矇眼簽「無效保單」而游泳池是民眾使用率最高的地方之一。

體育局長游竹萍指出，這保單有問題，目前已經協商完成，取消條款，合約也重簽，但理賠部分，正在與保險公司積極協商。法務局也表示，這須要體育局要和業者再溝通，未來也會配合注意保險合約之內容，以保障消費者權益。