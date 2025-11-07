北市抽驗生鮮蔬果　多件青蔥、香菜殘留農藥超標

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的51件產品中，有11件產品驗出殘留農藥超標，包含青蔥、香菜、九層塔等，皆已要求下架。

台北市衛生局9月份前往市場、超市、賣場及餐飲店等處，抽驗51件生鮮蔬果的殘留農藥，發現11件產品不符規定，分別為青蔥、香菜各2件，及芹菜、九層塔、百香果、木瓜、花椰菜、甜椒、紅柿各1件。

依據衛生局公布名冊，內湖區七海餐廳所用香菜驗出10項殘留農藥超標，包含公告禁用的陶斯松及不得檢出的達克利、福賽絕等，衛生局除命抽驗地點下架，並移請原料來源地所轄衛生局處辦。

衛生局表示，不符規定產品皆已命業者下架、不得販售，並追查來源，此次不合格產品多來自外縣市廠商，皆移請當地衛生局處辦，可依違反食品安全衛生管理法規定處新台幣6萬元至2億元。