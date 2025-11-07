能在淡江大橋上放新北跨年煙火？侯友宜：還在跟交通部溝通

新北市政府近年在淡水施放跨年煙火，如今淡江大橋將在明年5月通車，議員質詢，是否能實現市府當初預想在橋面上放煙火的構想？市長侯友宜答詢表示，還在跟交通部溝通，還沒達成協議，相信年底中央不但會來觀摩、學習，更會跟新北一起共同合作。

新北市議員陳偉杰表示，新北近年都在淡水施放跨年跨河煙火秀，吸引不少人潮，但最近有看到討論，說淡江大橋的橋體上可能無法放煙火，當初市府期待能在淡江大橋放煙火，可以媲美澳洲雪梨，如今要怎麼突破，把規模跟氣勢做出來。

侯友宜表示，現在一直在跟交通部溝通，希望在淡江大橋橋體本身放煙火，這部分還沒達成協議，也可以在橋體本身做很多投影，有流動性的光雕，呈現不同的意象，在橋底下的河邊搭建平台作業，上次放煙火在平台作業，沒有太大的差異性，可以在淡江大橋兩邊搭配。

侯友宜也說，交通部也在觀摩，希望未來在通車典禮上來比照新北的方式做，相信年底中央不但會來觀摩、學習，更會跟新北一起共同合作，這次跨年活動會在淡水、八里用雙舞台展現氣勢。

另外，陳偉杰表示，淡江大橋將在明年5月通車，通車後相關交通路網跟配套措施，不論是快捷公車或是交通觀光動線，市府有無更進一步的規畫？淡江大橋原訂明年3月通車，現在改成5月，那現在有多一點時間，可以把配套措施做好，包含停車空間、道路優化等。

陳偉杰指出，不論是三芝、石門等，北海岸一路經過淡江大橋到各地去，或是八里民眾要到淡水，包含快捷公車站體要檢討，很多民眾說速度太慢，相關配套措施該如何改善，請交通局研議。

侯友宜答覆，周邊重要道路優化，以及配套措施跟轉運站功能，當初看了好幾處，不論是沙崙路、中正路等優化狀況，微型轉運站要放在哪個地方，配合淡海輕軌第二期，相關內容都在持續中。

交通局長鍾鳴時表示，快捷公車要檢討站位，地區公車如何透過淡江大橋，服務兩端的民眾，接下來要去調整，會調查三芝石門地區民眾跳蛙公車的需求，滿足通勤通學的需求，接下來都會去調整。