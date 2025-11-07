新版財劃法擠壓長照社福預算？侯友宜：地方中央還沒談清楚

財政部希望立院在這個會期通過財劃法修法。新北市議員江怡臻今在議會總質詢，他問市長侯友宜，財政劃分法新版公布後，是否擠壓長照或社福部分，侯友宜答詢，目前預估有257億元，但地方中央還沒談清楚計畫型補助款，一般性補助款也還有200多億還沒分配下來，現在只能抓大概的數字。

江怡臻追問，總質詢結束之後，各縣市議會要開始審預算，中央預算如今仍都不清不楚，中央有事嗎？侯友宜說，2個月前他就在行政院會議中，就有提到計畫型補助款如果不確定，地方在財政預估就會產生很大的落差，他也知道財政部有開會，但計畫型補助款要給地方多少，目前是還沒定案。主計處長吳建國表示，很多中央原本核定的計畫型補助款，會重新核定，會造成編列預算有不確定性。

江怡臻接著說，立委蘇巧慧口頭上支持財劃法修法，但從她自己到立院民進黨團、行政院都還沒有版本，但藍白提出財劃法更改版本後，卻說反對此版本，詢問侯友宜看法如何。

侯友宜表示，他希望新北在地立委支持新北市，人均預算都是六都最后一名，歷任縣市首長都希望才畫法重新改過，希望民代用實際行動，支持新北市，才畫法是一件事情，還有其他事情，包含一般性補助款、主要型補助款不要扣那麼多，大家都要一起為新北努力做事，才是最重要的。