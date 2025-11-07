台中11月15日「提環保袋逛第五市場」 逾500獎品集點抽獎

台中市經發局舉辦「五市樂消費、集點享好禮」活動，民眾11月15日上午9時，攜帶環保袋、環保杯在第五公有零售市場消費滿百元，或在三個攤位消費集點，即可參加限量好禮抽獎活動，有機會抽中家電、Apple watch或價值200元市場抵用券等逾500項獎品。

經發局說明，第五市場擁有逾80年的歷史，是市區代表性傳統市場之一，曾有「第五百貨」稱號，近年市場周邊環境經美化改善後已煥然一新，亦獲得經濟部評鑑「三星級優良市集」肯定，更有許多榮獲三星成績殊榮的攤商，如丸東商號、丸明鮮魚行、番仔火冬瓜茶、聯發麵條等，皆是婆婆媽媽逛市場的首選。

經發局表示，這次活動為了讓更多民眾走進市場，特別邀請專業主持人與街頭藝人、氣球達人帶來氣球創作、奇幻魔術與現場抽獎等互動，並提供限量免費爆米花，讓民眾開心「踅菜市」。

經發局說明，為鼓勵民眾支持在地攤商並響應環保，「五市樂消費 集點享好禮」活動當天凡攜帶環保袋等容器，在市場內消費滿100元，即可抽Apple Watch、抵用券、民生用品衛生紙等。

同場推出「早鳥集點卡」加碼活動，消費一攤即獲得1張貼紙，前100名集滿3張不同貼紙的消費者，可參加紅包加碼抽，獎項包含掃拖機器人、電烤箱、咖啡機等人氣家電，還有市場500元產品福袋，讓民眾買得開心、抽得驚喜。

此外，現場「童趣親子麻糬DIY」當天上午，共招募45組親子，體驗搓揉麻糬等製作傳統美食樂趣，也讓小朋友從中認識傳統市場，並深化對在地飲食文化的情感連結。DIY活動將於11月8日上午9時開放報名，名額有限，歡迎踴躍參加。