聽新聞
0:00 / 0:00

挪威奧斯陸歌劇院設計團隊　跨國操刀南港建築作品

文／ 大陸建設提供
南港經貿特區有如信義計劃2.0版，大陸建設「衡岄」對位中信園區更是核心中的核心。 圖/業者提供
南港經貿特區有如信義計劃2.0版，大陸建設「衡岄」對位中信園區更是核心中的核心。 圖/業者提供

對望南港中信園區，大陸建設全新鉅作「衡岄」，以地段力、品牌力與產品力三大優勢，引領南港經貿特區高端住宅市場新風潮，吸引來自南港、內湖、大安、信義等區的菁英置產客矚目。

作為台灣建設領導品牌，大陸建設始終以高標準建築品質與國際美學超前市場。從信義計畫區「琢白」、台中七期「宝格」「丽格」，到近期與 OMA 合作的「耑岫」、與英國建築師 David Chipperfield 攜手的「耑芃」，大陸建設以卓越品牌力在高端住宅市場屢創新標竿。此次再度與挪威地景建築巨擘 Snøhetta 強強聯手，推出「衡岄」——南港經貿特區的新世代北歐居所，以極圈設計美學與永續思維，改寫台北住宅版圖。

以奧斯陸歌劇院、埃及亞歷山大圖書館等作品聞名全球的 Snøhetta，首度於台灣操刀住宅設計，為「衡岄」注入極圈自然靈魂。設計靈感取自北歐山脈、峽灣與森林的壯闊意象，以簡潔現代線條轉譯自然紋理，形成如立體山脈般的建築量體，與南港遠山景致呼應。立面以電光語彙展現城市律動，綠意露台與空中花園，打造建築與自然共生的垂直綠境，讓住戶在城市中也能擁抱開放與綠意。

Snøhetta 一貫以「平衡」為設計核心，在高度開發的經貿環境中，創造出靜謐而具自然氣息的生活空間。「衡岄」特別規劃 17 樓整層空中會館，設有饗宴廳、健身房與露台花園，彷若漂浮於城市上空的玻璃盒子。開放通透的空間設計，讓陽光、空氣與自然成為生活常駐要素，讓住戶於交流、休憩間一覽城市、河流與山巒壯闊景致，體現北歐開放與人文兼容的生活哲學。

全案規劃地上 24 層、地下 5 層，主力坪數 25 至 42 坪，鎖定追求國際生活品質與高端品味的城市菁英客群，預計於 2029 年完工。隨著南港經貿特區逐步成形，「衡岄」將以其建築美學、地段優勢與品牌實力，成為南港新世代國際建築代表作。

大陸建設秉持對美學、品質與創新永不妥協的精神，持續以世界級建築視野定義城市未來。「衡岄」不僅融合極圈靈魂與南港活力，更象徵台北邁向國際舞台的全新篇章，將北歐幸福哲學化為具體生活景象，為城市注入平衡、永續與美學並行的居住典範。

大陸建設「衡岄」邀請北歐地景建築巨擘挪威Snøhetta，宣示南港的世界級建築高度。圖／擷取大陸建設官網
大陸建設「衡岄」邀請北歐地景建築巨擘挪威Snøhetta，宣示南港的世界級建築高度。圖／擷取大陸建設官網

建築師 設計 經貿 品牌 高端

相關新聞

挪威奧斯陸歌劇院設計團隊　跨國操刀南港建築作品

對望南港中信園區，大陸建設全新鉅作「衡岄」，以地段力、品牌力與產品力三大優勢，引領南港經貿特區高端住宅市場新風潮，吸引來自南港、內湖、大安、信義等區的菁英置產客矚目。 作為台灣建設領導品牌，大陸

龜吼保民宮成立關懷據點 吸引長輩走出家門、走進社區

新北市萬里區公所輔導龜吼保民宮，成立社區照顧關懷據點今天揭牌，提供長者共餐、健康促進活動、電話問安、關懷訪視等服務，讓銀...

扶植文創品牌「選台北」挨轟丟臉 蔡詩萍喊錯愕將查

為扶植文創產業，北市文化局每年公開招選100個品牌規畫「選台北」平台，讓台灣文創品牌能打出國際。不過議員顏若芳點上平台，...

結合交安教育！福星公園斥資11億改造 李四川盼人本觀念從小扎根

歷經4年工程，台北市福星公園交通教學區及地下停車場今天啟用，副市長李四川出席開幕典禮表示，園區結合1比1真實比例道路環境...

國有地規劃免費機車格 汐止區力行市場憂佔用盼收費

汐止區力行市場，因為周邊停車格少，民眾買菜常找不到位置停，所以針對一旁的國有地，在進行地上物拆除後，先規劃了機車停車格，只是沒有收費，市場自治會就擔心會有佔用不走的情形，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，評估改為收費的可行性。

貢寮龍門運動公園道路維護工程完工 提升遊憩品質

為了讓道路更平整安全，也讓民眾有更舒適的遊憩環境，新北市貢寮區公所進行龍門運動公園道路維護工程已在10月順利完工。貢寮區長柯建輝今(6)日也前往關心道路舖設完成情形。這段道路全長約796公尺、平均寬約6公尺，由新北市綠美化環境景觀處經費支持，讓公園周邊道路煥然一新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。