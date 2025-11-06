挪威奧斯陸歌劇院設計團隊　跨國操刀南港建築作品

對望南港中信園區，大陸建設全新鉅作「衡岄」，以地段力、品牌力與產品力三大優勢，引領南港經貿特區高端住宅市場新風潮，吸引來自南港、內湖、大安、信義等區的菁英置產客矚目。

作為台灣建設領導品牌，大陸建設始終以高標準建築品質與國際美學超前市場。從信義計畫區「琢白」、台中七期「宝格」「丽格」，到近期與 OMA 合作的「耑岫」、與英國建築師 David Chipperfield 攜手的「耑芃」，大陸建設以卓越品牌力在高端住宅市場屢創新標竿。此次再度與挪威地景建築巨擘 Snøhetta 強強聯手，推出「衡岄」——南港經貿特區的新世代北歐居所，以極圈設計美學與永續思維，改寫台北住宅版圖。

以奧斯陸歌劇院、埃及亞歷山大圖書館等作品聞名全球的 Snøhetta，首度於台灣操刀住宅設計，為「衡岄」注入極圈自然靈魂。設計靈感取自北歐山脈、峽灣與森林的壯闊意象，以簡潔現代線條轉譯自然紋理，形成如立體山脈般的建築量體，與南港遠山景致呼應。立面以電光語彙展現城市律動，綠意露台與空中花園，打造建築與自然共生的垂直綠境，讓住戶在城市中也能擁抱開放與綠意。

Snøhetta 一貫以「平衡」為設計核心，在高度開發的經貿環境中，創造出靜謐而具自然氣息的生活空間。「衡岄」特別規劃 17 樓整層空中會館，設有饗宴廳、健身房與露台花園，彷若漂浮於城市上空的玻璃盒子。開放通透的空間設計，讓陽光、空氣與自然成為生活常駐要素，讓住戶於交流、休憩間一覽城市、河流與山巒壯闊景致，體現北歐開放與人文兼容的生活哲學。

全案規劃地上 24 層、地下 5 層，主力坪數 25 至 42 坪，鎖定追求國際生活品質與高端品味的城市菁英客群，預計於 2029 年完工。隨著南港經貿特區逐步成形，「衡岄」將以其建築美學、地段優勢與品牌實力，成為南港新世代國際建築代表作。