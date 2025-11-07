聽新聞
新北河濱公園禁微電車進入 明年元旦起開罰

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日止。圖／新北市高灘處提供
為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日止。圖／新北市高灘處提供

微型電動二輪車可進入一般公園，新北市高灘處表示，為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至12月31日止，明年元旦起如有違反規定，將依道路交通管理處罰條例開罰300至1200元。

高灘處說明，新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進入，微型電動二輪車在道交條例規定中屬於自行車，並非屬於禁止進入車輛，但新北市政府考量園區為民眾重要休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車能以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾之危險。

高灘處表示，過去也有業者及民眾私自拆除限速設備導致超速，更增添危險，經接獲民眾及民代多次反映，為維護民眾安全，確有禁止必要。

另基於雙北市為一日共同生活圈，自行車道也有串聯，北市河濱公園亦同步禁止微型電動二輪車進入。

高灘處呼籲，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自115年1月1日起，如有違反者，得依道交條例第73條第1項第2款規定開罰300元至1200元，請民眾注意以免觸法遭罰。

李姓民眾表示，電動自行車速度比單車快，很多人利用假日到河濱公園運動或散步，有管制還是比較好。

