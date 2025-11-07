2026北市議員選舉 藍喊席次單獨過半

2026年北市議員選戰，藍綠白都已默默布局，國民黨昨喊出31席單獨過半，但會與民眾黨等友黨合作，市長蔣萬安也可幫民眾黨議員站台；白營則要在一區提一席，並感謝藍營讓市長來站台，綠營則說，策略不變，新人也能頂替目前議員空缺。

市議會議員應有61席，但目前只有53席，其中有議員當選立委，或有病逝、因案解職，國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽表示，2026他定的低標，至少要維持上次選舉結果31席，也就是單獨過半，才能掌握北市議會多數。

他說，因為藍白合作的關係，國民黨須考量民眾黨這次當選機率及國民黨在選區有多少實力，讓國民黨席次最大化，確保當選率。

戴錫欽也說，既然藍白要合作，民眾黨議員沒有母雞，對他們影響當然很大，他們如果願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫他們站台，要合作一定要誠心且互相。

民眾黨有4席議員，北市黨部主委周榆修說，民眾黨2026年在北市布局就是一區提名一席，不會過分要求國民黨，「努力讓自己成為最好的選擇」，對於議長稱市長可幫民眾黨小雞站台，黨部都表達感謝。

民進黨上次在北市提名共28席，最終當選21席，黨部主委張茂楠表示，議員提名策略會目前仍與黨中央討論中。

張茂楠表示，基本上與2022年策略不變，提名席次與上次一樣，目標就是只要有提名就要上，有些選區黨內同志可能因病或選上立委留下空缺，也會有新人參與初選，補上這些空缺，不會缺席。