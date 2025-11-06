聽新聞
龜吼保民宮成立關懷據點 吸引長輩走出家門、走進社區
新北市萬里區公所輔導龜吼保民宮，成立社區照顧關懷據點今天揭牌，提供長者共餐、健康促進活動、電話問安、關懷訪視等服務，讓銀髮族在熟悉的社區中獲得更多支持與關懷。
龜吼保民宮社區照顧關懷據點揭牌典禮，由萬里區區長黃雱勉主持。照顧關懷據點成立由保民宮主委蕭珍琳主導，並與龜吼里里長曾基成、龜吼社區發展協會理事長林嚴玉鳳合作成立，整合三方及地方善心人士資源，提供長者共餐、健康促進活動、電話問安、關懷訪視等多項服務。
為了鼓勵長輩踴躍參與據點活動，積極爭取各方資源，運作初期會在每一次共餐提供摸彩，並備有卡拉OK活絡氣氛，讓每一位長者都能夠開開心心，並且收穫滿滿地回家。
蕭珍琳表示，社區年輕人大多出外工作，為了讓留在家鄉的長者，不感覺孤單，有個聚集交流的場所，才發想成立社區照顧關懷據點。感謝曾基成里長及里內環保志工全力協助，接受社會福利類的志工特殊訓練，並在據點內提供服務，也感謝林嚴玉鳳理事長至行動不便的長者家中接送，讓據點服務順利進行。
黃雱勉說，龜吼里保民宮長期投入地方公益，不僅是居民信仰的中心，更是凝聚社區力量的重要據點。成立這處關懷據點，結合保民宮、里辦公處、社區發展協會及志工能量，並要感謝民政局、社會局指導，讓長輩「走出家門、走進社區」，在互動中延緩老化、提升生活品質。
