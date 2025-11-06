快訊

厭世姬22日新北開講 分享圖文影視斜槓人生

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

厭世姬22日新北開講 分享圖文影視斜槓人生

中央社／ 新北6日電

新北市青年局11月22日名人講座邀請「厭世動物園」創作者、「人選之人」編劇之一的厭世姬開講，將分享從圖文創作到影視編劇的斜槓經驗，即起可至青年局官網免費報名參加。

青年局新聞稿介紹，厭世姬2017年以插畫作品「厭世動物園」描繪現代人的情緒日常，深受年輕族群喜愛。近年跨足影視領域，參與Netflix熱門影集「人選之人－造浪者」編劇，展現多元創作實力。

青年局邀請厭世姬11月22日下午2時在新莊農會開講，以「我的意外人生－如何成為跨域創作的造浪者」為主題，聚焦其創作歷程、職涯轉折與跨領域經驗，分享圖文與影視產業的不同挑戰與機會。

青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」邀請不同領域的創作者與專業人士，以實際經驗分享職涯歷程與產業趨勢，讓青年了解自身職涯定位與發展方向，並鼓勵探索斜槓與跨域發展可能性。

此外，「新北有課UKO」持續推出職場軟實力、數位創作、行銷GA4認證課程，近期更開辦2025 AIPractitioner Program（AI實戰職涯營），為18至25歲青年量身打造3個月密集培訓，即起至11月12日可免費報名。

青年 職涯

