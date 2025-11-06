快訊

扶植文創品牌「選台北」挨轟丟臉 蔡詩萍喊錯愕將查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為扶植文創產業，北市文化局每年公開招選100個品牌規畫「選台北」平台，讓台灣文創品牌能打出國際。不過議員顏若芳點上平台，發現這個文創網站的「選台北」品牌，有的不是已經查無資料，有的就是已歇業倒閉。

北市文化局長蔡詩萍今天赴議會備詢，被議員問及此議題時，直言「我很錯愕、我會徹查，會在兩周內，給議員一個報告。」

顏若芳說，北市府規畫這個「選台北」平台，目標是希望讓台灣的文創品牌能打入國際，但除了許多品牌除無資料、或已經歇業，英文版點進去，也只有表單選項是英文，其餘都是中文，質疑這樣怎麼導入國際？只會讓國際民眾及買家「好錯愕！」甚至北市府還宣傳「選台北」一年有超過八萬觸及，這根本是國際笑話。

另外，議員點進去網址，也發現這個「選台北」平台的市場選品手冊型錄還停留在2022年版本；媒體報導專區僅有2023年一則；最新消息更停留在2025年初。議員質疑，這個「選台北」是由文化局補助900萬元、文基會70萬元規畫，結果點進去沒有東西，根本是國際笑話。北市府要向國際推薦的文創品牌，結果進去看不是倒了、就是找不到資料，「要這個平台要幹什麼？」

蔡詩萍表示，這個選台北是選出來要扶植的品牌，不過扶植不一定會成功，但文化局犯了一個錯，就是已經結束營業的品牌，沒有從平台取下來，允諾會在兩周內徹查。

北市文化局也表示，感謝議員指正，有關選台北網站疏漏問題，文化局及文基會刻正檢討網站營運計畫。

 

文化局也澄清，每年補助900萬元委託北市文化基金會松山文創園區執行「北市文化創意產業扶植計畫」，計畫包含辦理產業輔導及國際拓銷（帶領品牌參展或辦理期間限定主題展售會等等）。其中「選台北網站」執行經費近3年大約落在33萬至16萬元之間，文化局正評估相關網站有無合併的必要性，以利民眾更方便取得文創產業品牌相關資訊。

