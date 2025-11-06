快訊

結合交安教育！福星公園斥資11億改造 李四川盼人本觀念從小扎根

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市福星公園交通教學區及地下停車場今天啟用，園區結合1比1真實比例道路環境與互動式教學設計，讓親子在遊戲中學習交安知識，讓公園兼具教育與休憩功能。記者洪子凱／攝影
歷經4年工程，台北市福星公園交通教學區及地下停車場今天啟用，副市長李四川出席開幕典禮表示，園區結合1比1真實比例道路環境與互動式教學設計，讓親子在遊戲中學習交安知識，更希望提升學童交通安全意識，更促進家庭共學與社區連結，讓公園兼具教育與休憩功能，交通安全從社區開始。

該園區在2021年動工，斥資逾11億，打造真實比例路口號誌、人行道等道路環境，並結合欣欣客運捐贈巴士，設計視野死角與內輪差、自行車人行道安全等5大互動式教學關卡，推動城市交通文化向下扎根，李四川今出席開幕活動表示，社會觀念從車本交通轉化為人本交通。

李回憶，30年前他在台北市的工作是蓋天橋、地下道，沒想到30年回來後工作變成拆天橋、地下道，「這30、40年一切歸零」現在會走天橋剩下小學、國中生，但現在幾乎路口都有斑馬線，大家就會重新思考天橋存在意義，這就是社會的演進和進步。打造這座公園更希望讓新的交通概念從課本走進社區，從生活上學習。

除公園外，地下設有425席小型車停車位、5席大型重型機車及50席一般機車車位，今天起開放免費停車，12月1日凌晨0時開始收費，汽車及重機每小時40元、機車每小時10元。

除公園外，地下設有425席小型車停車位、5席大型重型機車及50席一般機車車位，今天起開放免費停車，12月1日凌晨0時開始收費。記者洪子凱／攝影
