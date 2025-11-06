快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

新北表揚傑出身障者 勇氣展生命力、愛點亮光

中央社／ 新北6日電

新北市副市長陳純敬今天表揚32名傑出身心障礙人士、家屬及服務人員，同時頒獎給23家績優社區照顧服務單位，感謝所有得獎者與專業團隊的付出，盼社會更加理解與支持身心障礙者。

新北市府響應國際身心障礙者日，今天運用新北市公益彩券盈餘分配基金，舉辦「理解隱性障礙、消除誤解歧視」表揚典禮，會場也透過音樂表演，傳遞感恩與希望。

受表揚的徐承邦自幼失明，成長艱辛卻不放棄夢想，以口琴與音樂走出黑暗。白天表演、夜晚按摩維生，最終發行首張EP（迷你專輯），並巡迴校園演講生命教育。他說，希望以音樂鼓勵同路人，即使在黑暗中，也能奏出生命的光。

模範家屬吳欣潔為照顧重度多重障礙的兒子，多年來以愛與耐心協助孩子早療，並運用瑜珈球訓練核心肌肉力量、結合生活復健，讓孩子穩定進步。她相信「孩子不是不能，只是需要更多時間」。她並帶孩子參與各類活動與出國拓展視野，展現母親堅毅力量。

社會局表示，績優人員林宥菁深耕北海岸社區逾10年，推動個案管理與資源整合平台，協助弱勢家庭身障者自立。她不僅提供服務，也倡議政策改革，致力讓弱勢群體的聲音被看見。

副市長陳純敬表示，透過系列活動讓社會看見身心障礙者與照顧者的努力，也感謝基層工作人員的奉獻。新北市目前約有18萬名身心障礙者，男性占55%、女性45%，女性多為家庭主要照顧者。市府將持續強化服務網路，減輕照顧壓力，打造共融友善城市。

身障者 弱勢家庭 社會局

延伸閱讀

光復國中女足訓練器材全毀...花蓮議員奔走募資 新北跨縣市送暖

新北河濱公園禁止微型電動二輪車進入 明年元旦起將依道交條例開罰

昨致電也想選新北的林右昌沒接通 蘇巧慧：持續請益

新北綠蘇巧慧就位藍白合還沒影 黃國昌：不會只是等待

相關新聞

支不支持鞭刑？侯友宜：對壞人不手軟、對好人全力保護

新北市議員劉美芳今在市議會質詢時指出，現行毒品、性侵等重大刑案刑罰過寬，認為可比照新加坡或馬來西亞施行鞭刑制度，以強化嚇...

北環Y28站施工、圍籬拆除 捷運局提醒這路段縮減車道

捷運環狀線北環段進行施工工程，其中Y28站從善路二段故宮路口到故宮博物院前，將施工範圍圍籬移除，並施作銑鋪作業，共3天。...

結合交安教育！福星公園斥資11億改造 李四川盼人本觀念從小扎根

歷經4年工程，台北市福星公園交通教學區及地下停車場今天啟用，副市長李四川出席開幕典禮表示，園區結合1比1真實比例道路環境...

國有地規劃免費機車格 汐止區力行市場憂佔用盼收費

汐止區力行市場，因為周邊停車格少，民眾買菜常找不到位置停，所以針對一旁的國有地，在進行地上物拆除後，先規劃了機車停車格，只是沒有收費，市場自治會就擔心會有佔用不走的情形，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，評估改為收費的可行性。

貢寮龍門運動公園道路維護工程完工 提升遊憩品質

為了讓道路更平整安全，也讓民眾有更舒適的遊憩環境，新北市貢寮區公所進行龍門運動公園道路維護工程已在10月順利完工。貢寮區長柯建輝今(6)日也前往關心道路舖設完成情形。這段道路全長約796公尺、平均寬約6公尺，由新北市綠美化環境景觀處經費支持，讓公園周邊道路煥然一新。

詠愛雙溪弱勢愛心會發放物資 溫暖在地弱勢家庭

為在寒冷冬季到來前關懷弱勢家庭，詠愛雙溪弱勢愛心會今(6)日舉辦「聚愛雙溪讓愛飛揚」物資發放活動，今年共有108戶弱勢家庭受惠，讓愛心持續在雙溪蔓延。詠愛雙溪弱勢愛心會自107年成立以來，秉持回饋鄉里的初衷，年年在寒冬時節捐贈禦寒物資及生活必需品，傳遞社會的溫暖與關懷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。