新北表揚傑出身障者 勇氣展生命力、愛點亮光
新北市副市長陳純敬今天表揚32名傑出身心障礙人士、家屬及服務人員，同時頒獎給23家績優社區照顧服務單位，感謝所有得獎者與專業團隊的付出，盼社會更加理解與支持身心障礙者。
新北市府響應國際身心障礙者日，今天運用新北市公益彩券盈餘分配基金，舉辦「理解隱性障礙、消除誤解歧視」表揚典禮，會場也透過音樂表演，傳遞感恩與希望。
受表揚的徐承邦自幼失明，成長艱辛卻不放棄夢想，以口琴與音樂走出黑暗。白天表演、夜晚按摩維生，最終發行首張EP（迷你專輯），並巡迴校園演講生命教育。他說，希望以音樂鼓勵同路人，即使在黑暗中，也能奏出生命的光。
模範家屬吳欣潔為照顧重度多重障礙的兒子，多年來以愛與耐心協助孩子早療，並運用瑜珈球訓練核心肌肉力量、結合生活復健，讓孩子穩定進步。她相信「孩子不是不能，只是需要更多時間」。她並帶孩子參與各類活動與出國拓展視野，展現母親堅毅力量。
社會局表示，績優人員林宥菁深耕北海岸社區逾10年，推動個案管理與資源整合平台，協助弱勢家庭與身障者自立。她不僅提供服務，也倡議政策改革，致力讓弱勢群體的聲音被看見。
副市長陳純敬表示，透過系列活動讓社會看見身心障礙者與照顧者的努力，也感謝基層工作人員的奉獻。新北市目前約有18萬名身心障礙者，男性占55%、女性45%，女性多為家庭主要照顧者。市府將持續強化服務網路，減輕照顧壓力，打造共融友善城市。
