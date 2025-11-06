國有地規劃免費機車格 汐止區力行市場憂佔用盼收費

汐止區力行市場，因為周邊停車格少，民眾買菜常找不到位置停，所以針對一旁的國有地，在進行地上物拆除後，先規劃了機車停車格，只是沒有收費，市場自治會就擔心會有佔用不走的情形，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，評估改為收費的可行性。

力行市場自治會長王先生說，很感謝張錦豪議員的協助爭取機車格，讓買菜的民眾有地方可以停機車，不過建議能夠收費，才不會有長期佔用不走的情形，影響其他人停車。

新北市議員張錦豪指出，在橫科路力行市場對面的一塊國有地，已經成功將地上物違建拆除後做為機車停車格，不過市場這邊擔心附近有民眾停了之後就不走，影響停車的流動率，建議用收費的方式，讓來買菜民眾有一個安全舒適的停車空間能夠流動，目前已經做好了，但因為有收費的問題，會再和相關單位溝通。

張錦豪提到，另外還有一個部分，因為市場出來到橋頭的路口，中間的交通標線，因為之前多畫了一個右轉道，造成往汐止方向的車常常會跨越到中線，會再請市府交通局進行調整，把中間的標線往另一側做調整，避免讓車子有違規的狀況。至於周邊的整體規劃，因為一旁還有一些雜草叢生的國有地，國產署的地目前在申請撥用，期待未來做汽車的停車格，預計會規劃停40格的空間，並且把YouBike規劃進來，接下來第一階段先把機車格開放，第二階段會把電線桿下地，第三階段是把後方整理後把汽車格釋出。