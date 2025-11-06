貢寮龍門運動公園道路維護工程完工 提升遊憩品質

為了讓道路更平整安全，也讓民眾有更舒適的遊憩環境，新北市貢寮區公所進行龍門運動公園道路維護工程已在10月順利完工。貢寮區長柯建輝今(6)日也前往關心道路舖設完成情形。這段道路全長約796公尺、平均寬約6公尺，由新北市綠美化環境景觀處經費支持，讓公園周邊道路煥然一新。

貢寮區長柯建輝表示，龍門運動公園占地遼闊，環境優美，平時吸引許多民眾前來散步、運動與賞鳥，因此，道路品質與安全格外重要。本次維護工程不僅改善原有路面破損情形，並提升整體景觀與通行舒適度，讓民眾有更好的休憩體驗。

區長柯建輝特別感謝市府綠美化環境景觀處的經費支持，使地方公共設施得以改善。他強調，區公所將持續向市府爭取各項建設經費，逐步完善轄內基礎設施，打造安全、宜居、友善的生活環境。