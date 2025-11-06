詠愛雙溪弱勢愛心會發放物資 溫暖在地弱勢家庭

為在寒冷冬季到來前關懷弱勢家庭，詠愛雙溪弱勢愛心會今(6)日舉辦「聚愛雙溪讓愛飛揚」物資發放活動，今年共有108戶弱勢家庭受惠，讓愛心持續在雙溪蔓延。詠愛雙溪弱勢愛心會自107年成立以來，秉持回饋鄉里的初衷，年年在寒冬時節捐贈禦寒物資及生活必需品，傳遞社會的溫暖與關懷。

詠愛雙溪弱勢愛心會由創會長曾帝嘉先生創立，現任會長為李逢春先生。該會成員多為雙溪在地鄉親與國中校友，自發組織、熱心公益，長年協助弱勢族群及急難救助，展現地方社團凝聚力與愛心能量。

會長李逢春表示，希望透過每年舉辦物資發放活動，讓社會大眾更加關注弱勢家庭的需求，並鼓勵更多人投入公益行列，一起讓愛心不間斷、溫暖永相傳。

雙溪區長劉盈良表示，特別感謝詠愛雙溪弱勢愛心會的善舉，強調地方公益團體長期默默付出，展現雙溪人在地互助、共好共榮的精神，期盼這股善的力量持續擴散，讓雙溪成為充滿愛與希望的幸福家園。