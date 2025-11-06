八里療養院偏鄉醫療服務 首場講座傳授石門長輩「好眠秘訣」

衛生福利部八里療養院在石門開啟偏鄉醫療服務計劃，來到石門馨窩長者關懷據點展開一系列講座，首場的講座邀請到身心科的仇德恩醫師，帶來讓長輩睡好覺的秘訣，希望透過一場精彩的講座內容，可以為長輩解決心中的疑慮，並且睡上有品質的睡眠。

衛生福利部八里療養院身心科醫師仇德恩說，偏鄉醫療服務計劃將會邀請到不同專業領域的醫師來開講座，未來可能會有營養師、心理師等相關的內容，長輩們可以將疑難雜症提出，醫師們都會給予耐心的建議與答覆，希望偏鄉的長輩也可以擁有豐富的醫療資源。

其實睡眠質量是很多長輩正在面臨的問題，有些長輩睡不著，有些長輩睡太多，有些長輩憂心失眠用藥導致失智等症狀，這些關於睡眠的疑難雜症都在仇醫師的專業解說中，一一有了答覆，睡眠問題得到解決，就有不少長輩把握機會問問其他相關的症狀，而仇醫師也都耐心的給予建議。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬指出，短短的講座時間過得很快，但是衛生福利部八里療養院在石門開啟的偏鄉醫療服務計劃只是開端，未來除了會有更多不同領域的醫師來到石門馨窩長者關懷據點開啟講座，身心科的仇醫師也將會開啟每個月一次的巡迴醫療，有睡眠問題的長輩都可以前往諮詢，巡迴醫療地點將會在尖鹿里辦公室，感謝衛生福利部八里療養院讓偏鄉長者也可以有多元的醫療知識可以吸收。