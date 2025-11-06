快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

八里療養院偏鄉醫療服務 首場講座傳授石門長輩「好眠秘訣」

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
偏鄉醫療服務計劃首場講座，在專業醫師的解說中，解決長輩睡眠問題。 圖／紅樹林有線電視提供
偏鄉醫療服務計劃首場講座，在專業醫師的解說中，解決長輩睡眠問題。 圖／紅樹林有線電視提供

衛生福利部八里療養院在石門開啟偏鄉醫療服務計劃，來到石門馨窩長者關懷據點展開一系列講座，首場的講座邀請到身心科的仇德恩醫師，帶來讓長輩睡好覺的秘訣，希望透過一場精彩的講座內容，可以為長輩解決心中的疑慮，並且睡上有品質的睡眠

衛生福利部八里療養院身心科醫師仇德恩說，偏鄉醫療服務計劃將會邀請到不同專業領域的醫師來開講座，未來可能會有營養師、心理師等相關的內容，長輩們可以將疑難雜症提出，醫師們都會給予耐心的建議與答覆，希望偏鄉的長輩也可以擁有豐富的醫療資源。

其實睡眠質量是很多長輩正在面臨的問題，有些長輩睡不著，有些長輩睡太多，有些長輩憂心失眠用藥導致失智等症狀，這些關於睡眠的疑難雜症都在仇醫師的專業解說中，一一有了答覆，睡眠問題得到解決，就有不少長輩把握機會問問其他相關的症狀，而仇醫師也都耐心的給予建議。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬指出，短短的講座時間過得很快，但是衛生福利部八里療養院在石門開啟的偏鄉醫療服務計劃只是開端，未來除了會有更多不同領域的醫師來到石門馨窩長者關懷據點開啟講座，身心科的仇醫師也將會開啟每個月一次的巡迴醫療，有睡眠問題的長輩都可以前往諮詢，巡迴醫療地點將會在尖鹿里辦公室，感謝衛生福利部八里療養院讓偏鄉長者也可以有多元的醫療知識可以吸收。

長輩 醫師 睡眠

延伸閱讀

共生社區工作坊導入資源 石門尖鹿馨窩長輩體智活動

MIZUNO馬拉松11月2日北海岸開跑 警公布交管措施及替代道路

四百長輩齊聚 石門老梅里重陽餐會打疫苗兼宣導

石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

相關新聞

扶植文創品牌「選台北」挨轟丟臉 蔡詩萍喊錯愕將查

為扶植文創產業，北市文化局每年公開招選100個品牌規畫「選台北」平台，讓台灣文創品牌能打出國際。不過議員顏若芳點上平台，...

結合交安教育！福星公園斥資11億改造 李四川盼人本觀念從小扎根

歷經4年工程，台北市福星公園交通教學區及地下停車場今天啟用，副市長李四川出席開幕典禮表示，園區結合1比1真實比例道路環境...

國有地規劃免費機車格 汐止區力行市場憂佔用盼收費

汐止區力行市場，因為周邊停車格少，民眾買菜常找不到位置停，所以針對一旁的國有地，在進行地上物拆除後，先規劃了機車停車格，只是沒有收費，市場自治會就擔心會有佔用不走的情形，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，評估改為收費的可行性。

貢寮龍門運動公園道路維護工程完工 提升遊憩品質

為了讓道路更平整安全，也讓民眾有更舒適的遊憩環境，新北市貢寮區公所進行龍門運動公園道路維護工程已在10月順利完工。貢寮區長柯建輝今(6)日也前往關心道路舖設完成情形。這段道路全長約796公尺、平均寬約6公尺，由新北市綠美化環境景觀處經費支持，讓公園周邊道路煥然一新。

詠愛雙溪弱勢愛心會發放物資 溫暖在地弱勢家庭

為在寒冷冬季到來前關懷弱勢家庭，詠愛雙溪弱勢愛心會今(6)日舉辦「聚愛雙溪讓愛飛揚」物資發放活動，今年共有108戶弱勢家庭受惠，讓愛心持續在雙溪蔓延。詠愛雙溪弱勢愛心會自107年成立以來，秉持回饋鄉里的初衷，年年在寒冬時節捐贈禦寒物資及生活必需品，傳遞社會的溫暖與關懷。

八里療養院偏鄉醫療服務 首場講座傳授石門長輩「好眠秘訣」

衛生福利部八里療養院在石門開啟偏鄉醫療服務計劃，來到石門馨窩長者關懷據點展開一系列講座，首場的講座邀請到身心科的仇德恩醫師，帶來讓長輩睡好覺的秘訣，希望透過一場精彩的講座內容，可以為長輩解決心中的疑慮，並且睡上有品質的睡眠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。