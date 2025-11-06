快訊

北環Y28站施工、圍籬拆除 捷運局提醒這路段縮減車道

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
交通維持計畫示意圖。圖／台北捷運工程局提供
交通維持計畫示意圖。圖／台北捷運工程局提供

捷運環狀線北環段進行施工工程，其中Y28站從善路二段故宮路口到故宮博物院前，將施工範圍圍籬移除，並施作銑鋪作業，共3天。捷運局表示，期間將縮減車道，提醒用路人注意車況。

北環段總計約14.93公里，共有12站、1座地下機廠，當中的Y28站則是行經故宮路東側的至善路二段下方。

捷運局表示，配合北環段施工，辦理Y28故宮站從善路二段故宮路口到故宮博物院前，北側的工區圍籬移設及路面銑鋪作業，廠商預定在11月10日起為期3天，開始施工範圍圍籬移設，並於夜間分段進行至善路二段中影文化城到故宮博物院路面銑鋪作業。

捷運局說，北捷若施工期間遇雨，相關作業將順延辦理。這次交通維持至善路二段力行街口至故宮路口，西向車道將由原四線道縮減為三線道。至善路二段力行街口以東，西向車道由原三線道調整為雙線道，其餘路段車道數維持不變。

捷運局說，工程施作期間，路人行經施工區域時務必減速慢行，並依改道路線的宣導牌面、導引標誌及現場指揮人員指示通行，以確保行車安全。

故宮 捷運環狀線 北捷

