快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

小巨蛋人氣不敵高雄與大巨蛋 議員促北捷遊憩積極招商拚轉型

中央社／ 台北6日電
台北市議會交通委員會6日進行第5次會議專案報告，北捷遊憩公司總經理邱健吾（左2）列席說明業務發展及未來願景，面對議員提問，邱健吾說，有可能前往海外接洽活動在小巨蛋舉辦。中央社
台北市議會交通委員會6日進行第5次會議專案報告，北捷遊憩公司總經理邱健吾（左2）列席說明業務發展及未來願景，面對議員提問，邱健吾說，有可能前往海外接洽活動在小巨蛋舉辦。中央社

北捷遊憩公司總經理邱健吾今天赴議會報告，被議員質疑所提近年稅前淨利願景性不足，並有議員稱自己女兒跑高雄、大巨蛋，很少在小巨蛋演唱會。邱健吾說可能到海外接洽活動。

台北市議會交通委員會第5次會議專案報告，北捷遊憩公司總經理邱健吾進行專案報告，旗下有台北小巨蛋、貓空纜車及兒童新樂園，預計114年稅前淨利新台幣6357萬元，以及未來3年的115年6409萬元、116年6730萬元、117年6858萬元。

民眾黨市議員張志豪說，女兒國中生就是要去高雄聽演唱會，很少去小巨蛋，呼籲設法把他女兒留在台北小巨蛋聽演唱會。

國民黨市議員徐弘庭說，小巨蛋有其局限性，辦演唱會比較辛苦，大家喜歡到大巨蛋、高雄世運主場館，小巨蛋除了交通便利，沒有延伸性綜效，而且台北市又有台北流行音樂中心，呼籲要決定好商業策略，例如提供可以包8天到10天舉辦活動的方式，吸引夠份量藝人前往舉辦活動。

國民黨市議員陳炳甫說，一家公司未來3年預估出的天花板是這樣，股票就完了，3年最多成長到6800多萬元，一點意義都沒有；建議要預期未來1年最好、最糟狀況如何，以及設法爭取到活動，並預估出營運數據。

國民黨籍議員耿葳建議，要跟台北市觀傳局、文化局合作，並多多走訪韓國的藝人經紀公司，主動接洽活動進來舉辦。

邱健吾說，有可能前往海外接洽活動在小巨蛋舉辦，以及預算抓3年到5年預估是滾動式的，同時一定要參考國外很多機構或資訊對台灣經濟成長率的預計約2%到4.5%，以此作未來幾年的營運數據預計，117年的數據會再做調整，希望會更高。

小巨蛋 議員 演唱會

延伸閱讀

「陽光女子合唱團」導演找上翁倩玉演出！先「田調」演唱會

台南小巨蛋重啟招商 開發金額逾233億...議員質疑孵蛋能成功？

親哥王子風波延燒　邱宇辰廈門演唱會突延期他崩潰：對不起

北捷平日上午尖峰運量增 即日起部分車站安排守門員

相關新聞

支不支持鞭刑？侯友宜：對壞人不手軟、對好人全力保護

新北市議員劉美芳今在市議會質詢時指出，現行毒品、性侵等重大刑案刑罰過寬，認為可比照新加坡或馬來西亞施行鞭刑制度，以強化嚇...

北環Y28站施工、圍籬拆除 捷運局提醒這路段縮減車道

捷運環狀線北環段進行施工工程，其中Y28站從善路二段故宮路口到故宮博物院前，將施工範圍圍籬移除，並施作銑鋪作業，共3天。...

鶯歌終於要有眼科 侯友宜：11月在鶯歌衛生所開診

鶯歌地區唯一一間眼科診所去年底歇業，在地居民、學童無處掛號，需要跨區到三峽、桃園看診，新北市議員蘇泓欽今天在議會總質詢再...

今年水域違規新北零開罰 侯友宜：再犯就罰

水域事故頻傳，目前發布大雨特報即禁止水上活動，10月有遊客在基隆河玩SUP，警、消到場僅勸離，連資料都沒留，民代質疑態度...

新北水域管理措施 專家批僵化、學者籲導入智慧警示

新北水域違規開罰率偏低，被質疑制度過於僵化、執法成效有限。專家點出，現行管理既保守又僵化，建議導入智慧化警示系統，讓守護...

翡翠水庫擬收發電補償費 台電回應被批挑撥

台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生昨回應，台北需要的電力主要是靠其他縣市發電提供，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。