支不支持鞭刑？侯友宜：對壞人不手軟、對好人全力保護

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜說，鞭刑制度可開放社會討論，若有民意共識，可再立法研議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜說，鞭刑制度可開放社會討論，若有民意共識，可再立法研議。記者葉德正／攝影

新北市議員劉美芳今在市議會質詢時指出，現行毒品、性侵等重大刑案刑罰過寬，認為可比照新加坡或馬來西亞施行鞭刑制度，以強化嚇阻效果，並詢問新北市長侯友宜意見。侯友宜說，他向來認為惡性重大犯罪應從重量刑「對壞人不手軟、對好人全力保護」，至於鞭刑制度可開放社會討論，若有民意共識，可再立法研議。

劉美方今天總質詢先秀出馬來西亞歌手黃明志照片問侯友宜認不認識，侯回應「知道」；劉追問侯有在追流行音樂嗎？侯回「我是在看命案」。

劉美芳指出，我國現行濫用毒品者僅判刑2至5年，有人認為入監服刑吃牢飯很輕鬆，還有人以精神疾病為由逃避刑責，不僅浪費公家資源，也讓受害者權益受損。

侯友宜說，量刑過程應兼顧社會公義與民情，重大犯罪行為像是詐騙應從重量罰，才能有效嚇阻。對於鞭刑，侯說，每個國家民情不同，任何刑罰都有威嚇作用，鞭刑也一樣，但是否施行仍須社會有共識、依法立法，只要符合台灣社會的民情與法制，可開放討論。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

侯友宜 黃明志 鞭刑

