鶯歌終於要有眼科 侯友宜：11月在鶯歌衛生所開診

鶯歌地區唯一一間眼科診所去年底歇業，在地居民、學童無處掛號，需要跨區到三峽、桃園看診，新北市議員蘇泓欽今天在議會總質詢再度為居民請命。新北市長侯友宜表示，市府已經與恩主公醫院合作，11月將在鶯歌衛生所開設特別門診，「來晚了」。

蘇泓欽說，鶯歌目前沒有任何一間眼科診所，最近的是三峽恩主公醫院，不少學童在學校檢查有問題，家長只好跨區看診，沒想到9月開學，掛號到10月都排不到，天天額滿，況且有不少慢性疾病老人家也要檢查眼睛，鶯歌居民實在不堪言。

侯友宜說，經過衛生局努力，11月已經媒合恩主公醫院要到鶯歌區衛生所開設眼科特別門診，有點慢，但會努力滿足居民需求。

蘇泓欽說，恩主公醫院是私人公司，願意這樣做，他很感恩。

不過蘇泓欽也提到，很多家長反應學校檢查儀器不準，很多人在學校檢查有問題，好不容易到其他地方掛號，卻檢查沒有問題。

衛生局陳潤秋表示個案會了解，至於議員關心的入校檢查巡迴車部分，國中也會在明年開始施行。

新北市衛生局表示，目前鶯歌衛生所與恩主公醫院合作方式，以ㄧ個月ㄧ次門診，初期採預約方式，視服務量情況再評估是否增設。預計11/11開放預約，會採網路預約及電話預約。第一次開診日期11/25下午診，由劉育舒醫師看診。