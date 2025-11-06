老公寓8萬餘棟 北市府推設電梯政策增分期領補助

快訊

中央社／ 台北6日電

台北市都更處表示，30年以上且無電梯老公寓約8萬餘棟，推動電梯加碼辦政策，因考量增設電梯前，申請人須自籌全額費用且完工後才能請款，推出分期領補助措施，10日生效。

台北市都市更新處今天發布新聞資料表示，高齡化來臨，多數長輩居住在無電梯的公寓，為鼓勵老公寓設電梯，市長蔣萬安上任後推都更第5箭電梯加碼辦政策，補助金額提高至新台幣300萬元，2年半累積申請案達78件。

都更處表示，因申請人完成增設電梯前，需自籌全額費用支付廠商，待完工取得電梯使用許可後，才能1次請領全部補助款，讓民眾感受到財務壓力。

都更處表示，為減輕民眾財務壓力，市府推動電梯補助政策再升級，將提供分期領補助款新措施，且為符合2050年淨零排放，希望藉由補助鼓勵老公寓可增設變頻控制、省電休眠、智慧化控制等節能系統電梯，確保新設電梯也可兼顧能源效率與永續環保。

都更處表示，電梯補助新措施已在10月31日修正公布，將於11月10日生效，歡迎符合申請條件的舊公寓及社區踴躍申請。

都更處表示，此次修法增訂分期請領補助款，共2種方式提供申請人選擇，只要申請案獲核准補助後3個月內，民眾可提供已支付廠商費用單據，及發票請領上限50%補助款，完工取得電梯使用許可後，再請領剩餘補助款，或1次請領全部補助款。

都更處表示，為協助市民順利申請補助，可來電洽詢或至到場諮詢服務，也能透過官方網站內的熱門查詢申請專區下載資料，或至台北都更解壓說的臉書Facebook粉絲專頁瀏覽資訊。

今年水域違規新北零開罰 侯友宜：再犯就罰

水域事故頻傳，目前發布大雨特報即禁止水上活動，10月有遊客在基隆河玩SUP，警、消到場僅勸離，連資料都沒留，民代質疑態度...

新北水域管理措施 專家批僵化、學者籲導入智慧警示

新北水域違規開罰率偏低，被質疑制度過於僵化、執法成效有限。專家點出，現行管理既保守又僵化，建議導入智慧化警示系統，讓守護...

翡翠水庫擬收發電補償費 台電回應被批挑撥

台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生昨回應，台北需要的電力主要是靠其他縣市發電提供，...

廣角鏡／新北耶誕城 玩馬戲光影

2025新北歡樂耶誕城即將在本月14日登場，今年以「馬戲嘉年華」為主題，光影藝術結合城市空間設計，將板橋車站周邊天橋與人...

共生社區工作坊導入資源 石門尖鹿馨窩長輩體智活動

高齡化社會到來，延緩長輩失能、促進健康是每一個社區共同的課題。為了要實踐長輩的延緩失能，尖鹿馨窩長者關懷據點近來在北海岸精準照顧輔導團的共生社區工作坊中，將健康促進體智活動應用的課程導入，長輩們在職能治療師課程中，體驗體智活動，動一動身體也順帶動一動腦。

貢寮真理里辦防詐暨政令宣導 提升里民防詐與防疫意識

為加強里民防詐意識與推廣政府最新政令，新北市貢寮區真理里今(5)日舉辦「防詐暨政令宣導」活動，由里長趙瑞昌親自主持，向里民宣導防詐騙、登革熱防治及流感疫苗施打等重要議題，內容豐富實用，吸引眾多里民熱情參與。

