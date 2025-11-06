聽新聞
翡翠水庫擬收發電補償費 台電回應被批挑撥

聯合報／ 記者陳儷方楊正海／台北報導
翡翠水庫拒絕便宜賣，水庫水力發電要多收費，擬加收耗水補償每立方公尺3元，曾文生回嗆，其他縣市輸電到台北是否也該比照收費。記者陳儷方／報導
台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生昨回應，台北需要的電力主要是靠其他縣市發電提供，若以翡翠水庫多次支援台電發電為由要加收額外費用，恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費。

北市府副發言人魏汶萱反問曾文生，是否承認台灣缺電，才要逼翡翠水庫額外損耗民生用水來發電？

魏汶萱說，翡翠水庫在沒供水需求下放水發電，每小時將消耗28.8萬噸珍貴水資源。翡翠水庫依經濟部水利署標準訂出每立方公尺3元「耗水費」，是向台電而非其他縣市收費，曾文生不應偷換概念、挑撥地方。

曾文生昨出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前受訪表示，翡翠水庫水力電廠是北市府公開招標，包括電廠、水庫環境在內，都由台電協助維護管理，雙方合約執行非常久。

曾文生說，水庫水到下游也可供使用前提下，台電才會調度水力發電，所有電廠水源使用均依此原則，像今年冬季水量會特別多，若不發電用掉，也是排洪處理。

至於翡管局要跟台電精算超過發電時間，曾說，需要擬定詳細契約，台電相關部門會和翡管局商量。不過，北市電力來自各縣市發電供給，「我擔心這件事如果要這樣處理，到時候其他縣市會說，我送電來台北市要額外計費」。

