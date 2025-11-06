新北水域管理措施 專家批僵化、學者籲導入智慧警示

新北水域違規開罰率偏低，被質疑制度過於僵化、執法成效有限。專家點出，現行管理既保守又僵化，建議導入智慧化警示系統，讓守護量能事半功倍。

開放水域聯盟理事長李元治批評，市府對外界建議反應冷淡，導致現行管理措施過於保守僵化。他主張，市長侯友宜提出「大雨特報期間違規下水、警消留資料再犯開罰」新制前，應先建立明確標準，說清楚雨量或流速達多少才禁止下水，否則只講大雨特報太模糊，易被質疑恣意執法。他直言，新北市府不像其他縣市會隨地形或使用狀況調整，公告停留在10年前版本不符現況。

李元治指出，政府不該將水上活動視為洪水猛獸或犯罪行為，這是一種健康的休閒運動，別一味禁止，而是要教民眾如何安全親水、如何評估風險，這才是成熟的管理態度。

文化大學景觀系教授郭瓊瑩說，水域安全管理不能光靠勸導與罰單，要建立更完善巡邏與警示制度，現行由警察、消防負責的執法方式較被動，警、消人員對這類休閒違規敏感度較低，建議比照國外公園管理，設立具識別性「休閒巡邏人員」，以親民方式強化現場管理。

郭也建議導入智慧化警示系統，利用紅外線感應或自動警報燈，一旦有人進危險水域可即時示警。若自詡為智慧城市，就不該只靠傳統勸導，可借助科技力量。