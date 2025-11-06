今年水域違規新北零開罰 侯友宜：再犯就罰

水域事故頻傳，目前發布大雨特報即禁止水上活動，10月有遊客在基隆河玩SUP，警、消到場僅勸離，連資料都沒留，民代質疑態度消極。基隆、花蓮近3年未開罰，宜蘭也僅1件，新北今年迄今掛零，市長侯友宜指示「勸離須留違規資料、再犯直接開罰」。

政府倡導親水，違規涉險行為卻屢見不鮮。新北議員張嘉玲指出，今年10月19日氣象署發布大雨特報，翌日仍有10名遊客在基隆河戲水，警、消到場僅勸離，「連資料都不留，這是大漏洞。」她建議，雙北可建立資料端互通機制，留下違規紀錄，「該罰就罰，市民會支持。」她也說，市府對水域安全管理不能停留在勸離層面，避免違規代價過低，導致悲劇重演。

新北議員黃心華表示，水域安全管理最終目標是降低風險、預防意外，除思考重罰嚇阻，關鍵在於如何讓民眾遠離危險水域，建議採多元手段，包括宣導、勸離及必要取締，並導入科技輔助，如無人機巡查或監測系統，防患未然。觀旅局回應，今年開罰件數掛零，但近3年裁處3件，每案罰3萬元。近期將開跨局處會議，研擬可行的告發與裁罰流程。

不只新北水域違規開罰案少，鄰近的基隆、宜花也不多。基隆大武崙沙灘前年8月發生一日3人溺斃案件後，市府加強管理，拉近警戒線、公布越線將開罰、嚴禁兒童單獨下水，違者依發展觀光條例規定可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，若具營利性質違規處3萬元以上罰鍰。基隆近3年未開出罰單，市府說勸導不聽才開罰。

花蓮縣府觀光處觀光產業科長鄭立渝說，縣境北界海域至立霧溪出海口以北為禁止從事水域遊憩活動範圍，目前以海巡勸離為原則，近3年內沒開罰。宜蘭南澳地區水域禁止衝浪，去年2月裁罰1名違規衝浪者1萬元，是近3年唯一1件開罰案。