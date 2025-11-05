快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

指瓦斯管線汰換速度慢藏公安隱憂 監院請北市府改善

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院指出，台北市區埋設50年以上老舊瓦斯管線達18萬餘公尺。圖為台北地下瓦斯管線示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北市區發展早，也滿早建置地下天然氣管線，監察院指出，台北市區埋設50年以上老舊瓦斯管線達18萬餘公尺，瓦斯開關閥孔蓋約近三成遭掩埋，其中管線老化嚴重，但汰換速度緩慢，隱藏公安隱憂，已函請北市政府確實檢討改善。

監察院財政及經濟委員會今日通過監委陳景峻、郭文東、趙永清等人就「審計部函報，有關台北市區埋設50年以上老舊瓦斯管線達18萬餘公尺，及瓦斯開關閥孔蓋約近3成遭掩埋等情案」之查處結果。

監察院說明，北市地下天然氣管線總長為246萬510公尺，埋設50年以上達22萬5848公尺，合計使用中已30年以上管線達113萬7029公尺，據北市府督導4家天然氣公司自109年起自提的改善計畫，4家公司每年可汰換約5萬多公尺，按此速度汰換使用30年以上管線恐需22年。現行4家公司汰換地下天然氣管線的速度遠追不上老化速度，潛在的災害風險極高，且有重大公共安全隱憂，市府不該漠視，應盡速督導改善。

監察院指出，依照北市府統計瓦斯漏氣通報搶修資料，腐蝕、鏽蝕是造成瓦斯管線漏氣之主要原因，但目前僅能靠通報方式被動發覺，形同放任業者被動處理管線漏氣問題，而市府用於天然氣安全查核預算每年約為110萬餘元，是否足以查核？另外，雖有訂定相關罰則，但從未曾對4家天然氣公司做相關裁罰。

監察院提到，截至112年10月底，北市地下瓦斯管線之開關閥孔蓋遭埋沒數量計有6622個，約占總數2萬2614個近三成，若遇災害事故難以立即緊急停止供氣，已嚴重影響市民公共安全存有重大公安疑慮。北市府雖稱已督導業者全數改善完成，但孔蓋位置數量資料來源均為業者提供，正確性為何？相關疑問均有待市府切實督導，確保防災圖資正確性。

監察院認為，瓦斯管線每年漏氣件數並無顯著下降之情況下，北市府所稱的風險減緩措施，以及管線汰換速度等，讓國人放心。其餘縣市汰換速度是否同樣堪憂，自有待經濟部掌握與處理。

監察院指出，台北地下瓦斯管線每年漏氣件數並無顯著下降之情況。圖／監察院提供
監察院。圖／聯合報系資料照片
