議員籲巨蛋選址要快「別讓費用漲成兩顆蛋」 侯友宜：最慢這時間確認

新北大巨蛋選址將從樹林機五跟淡海二期中決定，新北市議員洪佳君喊話市府，相關進度要加快，別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋。市長侯友宜承諾，最晚明年上半年一定會確認選址地點。

洪佳君表示，目前大巨蛋選址是否確定，侯友宜回應，城鄉局仍在細部計畫中，目前已委託專業公司規劃，若下周能順利結標，至少還需要半年準備時間。侯友宜表示，既然要做，就要比之前的巨蛋做得更好。

洪佳君認為，選址後還有很多具體事項要進行，另外針對北市大巨蛋試營運後發生哪些問題，新北市府似乎沒掌握如何因應？市長既然說要做到最好，不能什麼規畫都交給委外專業公司，對於北市大巨蛋漏水問題等「前車之鑑」也應研議該如何因應，不能完全付之闕如。

洪佳君提醒，市府應盡快宣布、盡快規畫細部內容，別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋。侯友宜表示，最晚明年上半年一定會確認選址地點。

洪玉玲表示，顧問公司委託案已經上網招標，預計下周決標，接續會進入小組討論，小組組成包括城鄉局、捷運局、經發局等跨局處，還有景觀等各領域專家也要舉行會議討論，盼半年做好評估報告，提供市府對外做決策性說明。