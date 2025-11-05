快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

聽新聞
0:00 / 0:00

議員籲巨蛋選址要快「別讓費用漲成兩顆蛋」 侯友宜：最慢這時間確認

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影

新北大巨蛋選址將從樹林機五跟淡海二期中決定，新北市議員洪佳君喊話市府，相關進度要加快，別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋。市長侯友宜承諾，最晚明年上半年一定會確認選址地點。

洪佳君表示，目前大巨蛋選址是否確定，侯友宜回應，城鄉局仍在細部計畫中，目前已委託專業公司規劃，若下周能順利結標，至少還需要半年準備時間。侯友宜表示，既然要做，就要比之前的巨蛋做得更好。

洪佳君認為，選址後還有很多具體事項要進行，另外針對北市大巨蛋試營運後發生哪些問題，新北市府似乎沒掌握如何因應？市長既然說要做到最好，不能什麼規畫都交給委外專業公司，對於北市大巨蛋漏水問題等「前車之鑑」也應研議該如何因應，不能完全付之闕如。

洪佳君提醒，市府應盡快宣布、盡快規畫細部內容，別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋。侯友宜表示，最晚明年上半年一定會確認選址地點。

洪玉玲表示，顧問公司委託案已經上網招標，預計下周決標，接續會進入小組討論，小組組成包括城鄉局、捷運局、經發局等跨局處，還有景觀等各領域專家也要舉行會議討論，盼半年做好評估報告，提供市府對外做決策性說明。

大巨蛋 侯友宜

延伸閱讀

捷運三鶯線何時能通車？侯友宜喊「很期待」 盼明年上半年通車

新北市美術館來館人數探底 侯友宜：推系列活動、連結周邊景點

公益回饋空間難用連侯友宜也傻眼 議員促市府引導業者規畫

影／否認稱鄭麗文是該擠掉的「膿包」 金溥聰要國民黨開大門走大路

相關新聞

議員籲巨蛋選址要快「別讓費用漲成兩顆蛋」 侯友宜：最慢這時間確認

新北大巨蛋選址將從樹林機五跟淡海二期中決定，新北市議員洪佳君喊話市府，相關進度要加快，別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋。市長...

指瓦斯管線汰換速度慢藏公安隱憂 監院請北市府改善

台北市區發展早，也滿早建置地下天然氣管線，監察院指出，台北市區埋設50年以上老舊瓦斯管線達18萬餘公尺，瓦斯開關閥孔蓋約...

台北家扶募集棉被福袋 60週年展助社會關注弱勢

入冬在即，天氣漸漸轉涼，許多弱勢家庭卻須蜷縮在薄被下發抖，台北家扶募集棉被福袋，至今仍有4成缺口，籲大眾支持；台北家扶今...

捷運三鶯線何時能通車？侯友宜喊「很期待」 盼明年上半年通車

捷運三鶯線持續推動中，新北市議員江怡臻關心三鶯線通車時間，及其他新北捷運路線經費問題。新北市長侯友宜表示，希望跟交通部履...

漏水未解…技師公會赴大巨蛋勘查 巨蛋公司：檢修率已達9成

台北大巨蛋漏水未解，市府今會同台北市土木技師公會，會勘大巨蛋屋頂漏水改善情形，體育局表示，經技師工會勘查後大面積鈦板曲面...

因應氣候變遷與複合型災害有成 全國災害防救新北市連11年六都第1

新北市消防局為因應氣候變遷與複合型災害挑戰，積極推動智能消防救災，建構全災型智慧指揮監控平臺(EDP)、新北災訊E點通及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。