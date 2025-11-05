台北家扶募集棉被福袋 60週年展助社會關注弱勢

入冬在即，天氣漸漸轉涼，許多弱勢家庭卻須蜷縮在薄被下發抖，台北家扶募集棉被福袋，至今仍有4成缺口，籲大眾支持；台北家扶今天起也舉辦60週年展，讓大眾更了解弱勢處境。

台北家扶今天舉辦告急記者會，並邀請藝人聶雲擔任愛心大使，邀請各界響應棉被福袋，給弱勢家庭更多支持。

小昌一家是台北家扶中心扶助的家庭，媽媽來自中國，獨自撫養兩個兒子，雖然經濟拮据，她仍努力讓孩子們在愛與希望中成長。

但今年天氣漸冷，家中唯一的棉被已經用了多年，不再保暖，小昌也說「家只有一條厚棉被，冬天的時候，哥哥和我都會搶著蓋」，台北家扶表示，雖然今年早在9月就全力投入棉被福袋募集，但目前棉被數量仍未達需要，意味著許多弱勢家庭能否在冬夜擁有溫暖仍是未知數。

台北家扶中心主任謝曉雯也說，近年物價持續上漲，棉被採購與物流成本比往年吃緊許多，目前福袋募集還有4成未到位，仍需更多支持，才能確保每個家庭都能在活動中收到他們期盼已久的溫暖棉被，呼籲大眾響應。

為讓社會大眾更了解弱勢家庭的真實處境，台北家扶今天起在剝皮寮歷史街區舉辦台北家扶60th愛在巷弄間，展出一日社工員及家系圖體驗，以及多張剪報，其中包含日本女星安室奈美惠捐出500萬日圓、李英愛捐出2萬5000美元等。