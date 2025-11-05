快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

汐止區婦女大學湖光里開課 學員開心跳流行舞

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
婦女大學流行舞蹈班繼續開課，鼓勵婦女朋友出來學習新事物，放鬆一下，身心更健康。 圖／觀天下有線電視提供
婦女大學流行舞蹈班繼續開課，鼓勵婦女朋友出來學習新事物，放鬆一下，身心更健康。 圖／觀天下有線電視提供

汐止婦女大學吸引越來越多學員參加，今年秋季班的流行舞蹈課，在湖光市民活動中心舉辦，依舊吸引不少民眾報名，在專業老師的教導下，婆婆媽媽開心學跳流行舞，大家展現熱情活力。

舞蹈老師鳥兒提到，這是汐止區婦女大學第二次開課，這一期很多舊生，因為上一期跳過，有很多很會跳舞的姊姊媽媽們一起來參與，大家程度其實蠻好的，會挑很流行的歌，用現在最流行的舞步，再變動一下，學員們很快上手，很期待學期末的成果展現。今年很榮幸受到汐止區婦女大學邀請擔任授課老師，婦女大學有很多活動，其中流行舞蹈班繼續開課，另外還有很多豐富的課程，期待大家可以來參與。

湖光里長杜金泉表示，很感謝汐止區公所在里活動中心開課，之前春季班就很受歡迎，現在的秋季班吸引更多民眾要報名參加，婦女大學開辦流行舞蹈班可以讓職業婦女或是退休的婆婆媽媽來學習、跳舞運動，而且學員們都愛上流行舞，像前陣子都下雨，他們都不畏風雨出門跳舞。

學員說，退休以後沒什麼事情，想說強健身體順便跟著老師律動，可以讓自己的身體健康，而且可以認識志同道合對舞蹈有興趣的朋友，覺得非常的好，雖然一開始也很害怕跳不好，但老師非常的會教，從簡單的動作讓學員容易上手，回家再自己慢慢練，跳的都非常開心。

先分解動作，再組合起來，鳥兒老師選最流行的歌，搭配熱舞動作，讓學員跟上潮流，汐止婦女大學鼓勵婦女朋友，一個星期兩堂課的時間，出來學習新事物，放鬆一下，身心更健康。

汐止 婆婆

延伸閱讀

東海大學創校70周年 2026年「QS亞洲大學排名」大躍進

QS亞洲1529所大學評比 港大隔15年再登頂 10強香港占半

英國大學疑配合中方施壓打擊學術自由 警方研議調查

台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

相關新聞

議員籲巨蛋選址要快「別讓費用漲成兩顆蛋」 侯友宜：最慢這時間確認

新北大巨蛋選址將從樹林機五跟淡海二期中決定，新北市議員洪佳君喊話市府，相關進度要加快，別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋。市長...

共生社區工作坊導入資源 石門尖鹿馨窩長輩體智活動

高齡化社會到來，延緩長輩失能、促進健康是每一個社區共同的課題。為了要實踐長輩的延緩失能，尖鹿馨窩長者關懷據點近來在北海岸精準照顧輔導團的共生社區工作坊中，將健康促進體智活動應用的課程導入，長輩們在職能治療師課程中，體驗體智活動，動一動身體也順帶動一動腦。

貢寮真理里辦防詐暨政令宣導 提升里民防詐與防疫意識

為加強里民防詐意識與推廣政府最新政令，新北市貢寮區真理里今(5)日舉辦「防詐暨政令宣導」活動，由里長趙瑞昌親自主持，向里民宣導防詐騙、登革熱防治及流感疫苗施打等重要議題，內容豐富實用，吸引眾多里民熱情參與。

三芝國小電梯老舊頻故障 議員爭取經費改善

新北市三芝區三芝國小校內的藏蘊樓電梯設備已經使用三十多年。校長表示，該電梯因零件老化損壞，時常發生故障，平時主要由送餐人員使用，但常出現電梯卡住的情況，而且電梯的運行速度也愈來愈慢。為改善使用狀況，學校日前向新北市議員蔡錦賢爭取160萬元經費，目前也已經改善完成。電梯修繕後，不僅讓學校送餐服務更順利，還可以保障師生使用上的安全。

汐止區厚德里老人共餐邁入14年 觀天下贊助加菜金

汐止區厚德里每個星期三固定共餐，今年邁入第14年，吸引越來越多長輩走出家門享用共餐，觀天下有線電視公司為了回饋社區，今(5)日再度到活動中心關懷長輩，並且贊助共餐經費，希望老人共餐能持續辦下去，讓長輩都吃的開心。

汐止區婦女大學湖光里開課 學員開心跳流行舞

汐止婦女大學吸引越來越多學員參加，今年秋季班的流行舞蹈課，在湖光市民活動中心舉辦，依舊吸引不少民眾報名，在專業老師的教導下，婆婆媽媽開心學跳流行舞，大家展現熱情活力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。