汐止區婦女大學湖光里開課 學員開心跳流行舞

汐止婦女大學吸引越來越多學員參加，今年秋季班的流行舞蹈課，在湖光市民活動中心舉辦，依舊吸引不少民眾報名，在專業老師的教導下，婆婆媽媽開心學跳流行舞，大家展現熱情活力。

舞蹈老師鳥兒提到，這是汐止區婦女大學第二次開課，這一期很多舊生，因為上一期跳過，有很多很會跳舞的姊姊媽媽們一起來參與，大家程度其實蠻好的，會挑很流行的歌，用現在最流行的舞步，再變動一下，學員們很快上手，很期待學期末的成果展現。今年很榮幸受到汐止區婦女大學邀請擔任授課老師，婦女大學有很多活動，其中流行舞蹈班繼續開課，另外還有很多豐富的課程，期待大家可以來參與。

湖光里長杜金泉表示，很感謝汐止區公所在里活動中心開課，之前春季班就很受歡迎，現在的秋季班吸引更多民眾要報名參加，婦女大學開辦流行舞蹈班可以讓職業婦女或是退休的婆婆媽媽來學習、跳舞運動，而且學員們都愛上流行舞，像前陣子都下雨，他們都不畏風雨出門跳舞。

學員說，退休以後沒什麼事情，想說強健身體順便跟著老師律動，可以讓自己的身體健康，而且可以認識志同道合對舞蹈有興趣的朋友，覺得非常的好，雖然一開始也很害怕跳不好，但老師非常的會教，從簡單的動作讓學員容易上手，回家再自己慢慢練，跳的都非常開心。

先分解動作，再組合起來，鳥兒老師選最流行的歌，搭配熱舞動作，讓學員跟上潮流，汐止婦女大學鼓勵婦女朋友，一個星期兩堂課的時間，出來學習新事物，放鬆一下，身心更健康。