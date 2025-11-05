捷運三鶯線何時能通車？侯友宜喊「很期待」 盼明年上半年通車

捷運三鶯線持續推動中，新北市議員江怡臻關心三鶯線通車時間，及其他新北捷運路線經費問題。新北市長侯友宜表示，希望跟交通部履勘能在一至兩個月內完成，希望能在明年上半年通車。捷運工程經費不能等，多等一天成本就更高，會持續做下去。

江怡臻質詢時關心三鶯線通車或是試營運時間，侯友宜表示，現在是動態測試進度，只要完成了，今年底能完工，就沒有多大問題，接下來就要履勘，跟交通部一起看細節，結束後就正式宣布通車，也希望時間不要拖太久，希望一至兩個月內能完成，因為剛好碰到過年，要給一點時間，越早越好，真的很期待盡快通車，希望能在明年上半年。

另外，江怡臻也關心捷運相關經費，是否會因為財政劃分法改制後影響。侯友宜表示，預計捷運補助，中央部分會減少，看起來是90億元，市府會先代墊，116年的減輕額會有請中央幫忙編列，總經費預估要一兆九千一百多億元，市府已經負擔了三千四百一十四億，已經撥補了一千四百六十七億，自償性經費一千六百一十四億，還有透支舉債708億元，要還清債務，財政細算後預估要到民國145年才能還完。

侯友宜也表示，中央如果補助變少，也有替代方案，不會等中央，捷運不能等，多等一天成本就會更高，不論是三鶯線、基隆捷運，淡海輕軌第二期或泰板輕軌，都不會等，這都是很重要的路線，會持續做下去。