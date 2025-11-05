汐止區厚德里老人共餐邁入14年 觀天下贊助加菜金

汐止區厚德里每個星期三固定共餐，今年邁入第14年，吸引越來越多長輩走出家門享用共餐，觀天下有線電視公司為了回饋社區，今(5)日再度到活動中心關懷長輩，並且贊助共餐經費，希望老人共餐能持續辦下去，讓長輩都吃的開心。

接近中午時間，長輩們陸陸續續到厚德市民活動中心報到，汐止區厚德里老人共餐，一辦就是14年，里內長輩現在都習慣這每個星期的午餐約會，這一天準備的菜色一樣很豐富，有雞腿、南瓜、豆腐還有青菜，希望老人家吃的健康又開心。

觀天下有線電視公司表示，每一年都會贊助地方老人共餐經費，今天再次來到厚德里，除了關懷長輩，也帶來加菜金贊助，厚德里老人共餐已經14年，希望能持續辦下去，讓長輩都能走出家門享用共餐。

厚德里長陳有諒表示，今天非常開心，觀天下有線電視公司來做老人共餐經費的贊助，觀天下每一年都會回饋地方，取之於社會用之於社會的精神非常好，今天來了近百位的長輩，對於觀天下贊助都非常的開心，尤其是這14年來，厚德里一直不間斷的提供共餐給老人家，每星期三時間一到，長輩們都踴躍來享用老人共餐，老人共餐會繼續辦下去，讓老人家吃的開心也活的開心。

長輩說，來共餐已經好多年了，真的很感謝里長辦老人共餐，因為老人家一個人在家裡頭，沒人煮飯，自己煮又很麻煩，里長真的很好，每個星期三中午都準備給大家吃。