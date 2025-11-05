三芝國小電梯老舊頻故障 議員爭取經費改善

新北市三芝區三芝國小校內的藏蘊樓電梯設備已經使用三十多年。校長表示，該電梯因零件老化損壞，時常發生故障，平時主要由送餐人員使用，但常出現電梯卡住的情況，而且電梯的運行速度也愈來愈慢。為改善使用狀況，學校日前向新北市議員蔡錦賢爭取160萬元經費，目前也已經改善完成。電梯修繕後，不僅讓學校送餐服務更順利，還可以保障師生使用上的安全。

新北市議員蔡錦賢表示，當初接到學校反應，學校電梯使用三十年，可以說是相當老舊，加上每次學校送餐人員使用時，都會有突然卡住或是電梯門速度變慢等情況，為此爭取經費改善，也希望能夠解決過去多年來的問題。

三芝國小校長許文勇表示，學校藏蘊樓電梯的使用多年，常常有機件故障的情況，日前還發生電梯卡住的情形，還好沒有人受傷，而這次向市議員來爭取經費改善，另外議員過去還幫助學校爭取設置18件的大型觸屏設施，因此學校也非常感謝市議員蔡錦賢的協助爭取幫助三芝國小改善學校設備，讓師生有更好的學習環境與設備。