北市內湖首創智慧機回收垃圾 免追環保車迴響大

中央社／ 台北5日電

台北市內湖區公所今天表示，9月起在5座公園率先設置智慧系列設備，包含垃圾、瓶罐回收機，24小時都可丟垃圾，免追環保車，使用付費並引導垃圾減量，已有其他鄰里也要跟進設置。

為了公共衛生、市容，台北市民定時定點丟垃圾及回收廚餘、瓶罐等廢棄物。內湖區副區長郭素蓉接受中央社記者電話訪問時說，轄區內曾於疫情期間設置資源回收設備，但後來不了了之，了解後發現符合市民需求，且有助減碳，進而構思「智慧鄰里公園系列計畫」。

她說，此計畫首波在轄區的瑞陽、文德二號、湖興、安湖三號及安康等5座鄰里公園，個別設置4個智慧設施，包含智慧垃圾回收機、智慧瓶罐回收機、智慧長椅及智慧告示牌，9月啟用，已有其他鄰里也要設置，並有市議員建議其他行政區也跟進。

她說明，費時半年與垃圾、瓶罐回收機業者晧陽環境科技討論，其後端並串聯遠東新世紀，將寶特瓶罐再利用製成聚脂纖維使用，環保又讓民眾免追垃圾車，也不必使用專用垃圾袋，就能隨時處理廢棄物。

統計顯示，2個月來，最多人在凌晨零時到清晨6時使用垃圾回收機，約占17%到20%，其次是清晨6時到7時，以及中午時段，目前已有其他鄰里也希望設置。

郭素蓉說，使用者付費、設備業者自負盈虧，機具設置免支出，透過設備秤重，0.2公斤以下付費新台幣3元，0.2至0.5公斤8元，超過0.5公斤，每0.5公斤加收8元；寶特瓶罐回收每15個回饋1元，鐵鋁罐每10個回饋1元，回饋單位不足，金額儲值到悠遊卡，下次使用累計。

她並說，對照市府免費收垃圾，使用者付費，以價制量可減少垃圾產出，估算每名使用者每天可減少0.5公斤垃圾，一年可減碳約146公斤。

智慧長椅部分，她說，委由台中業者結合光電板製作，光線會向地面投射，透過發光，增加夜間使用者的安全，並有充電功能；每座光電椅一年約可減少36公斤二氧化碳排放。

最後是智慧告示牌，她說，即公告QR-Code，使用手機掃描，即可獲得公園植栽等資訊，也可以提供改善公園規劃的意見。

廢棄物 內湖

