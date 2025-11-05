貢寮真理里辦防詐暨政令宣導 提升里民防詐與防疫意識
為加強里民防詐意識與推廣政府最新政令，新北市貢寮區真理里今(5)日舉辦「防詐暨政令宣導」活動，由里長趙瑞昌親自主持，向里民宣導防詐騙、登革熱防治及流感疫苗施打等重要議題，內容豐富實用，吸引眾多里民熱情參與。
真理里長趙瑞昌表示，近期政府普發一萬元現金相關訊息眾多，詐騙手法層出不窮，呼籲民眾務必提高警覺，不輕信陌生來電與訊息，以免上當受騙。同時也針對登革熱疫情防治及流感疫苗施打等健康議題進行詳細說明，鼓勵里民共同維護社區衛生與公共安全。
活動現場氣氛熱絡，里民聽得津津有味，紛紛表示學到許多實用的防詐與防疫知識。會後，里長特別準備環保衛生紙作為宣導品，並貼心提供豪華便當，讓參與的民眾不僅收穫滿滿知識，也感受到社區的溫暖與關懷。
