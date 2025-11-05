共生社區工作坊導入資源 石門尖鹿馨窩長輩體智活動

高齡化社會到來，延緩長輩失能、促進健康是每一個社區共同的課題。為了要實踐長輩的延緩失能，尖鹿馨窩長者關懷據點近來在北海岸精準照顧輔導團的共生社區工作坊中，將健康促進體智活動應用的課程導入，長輩們在職能治療師課程中，體驗體智活動，動一動身體也順帶動一動腦。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，這場共生社區工作坊邀請到職能治療師，帶著長輩動一動，不過看似一般聽歌做操的活動可是很不一般，在職能治療師的帶領下，長輩們熟悉的樂曲搭配手部運動的變換，手心、手背的動作與順序都有細分可不是隨意做做，目的就是要透過身體動作、腦部思考，來延緩長輩的身體與腦部退化。

整場課程講座內容，長輩不只是在據點可以活動，也可以帶回家在家自己動一動。除此之外，這些實用的知識也可以讓長輩帶回家照顧自家的長輩或是分享給鄰居，就是希望透過這一場共生社區工作坊吸收不同的新知，並且將新知分享給社區中更多的銀髮長輩，讓健康促進更可以延緩退化與失能。