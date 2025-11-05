漏水未解…技師公會赴大巨蛋勘查 巨蛋公司：檢修率已達9成

台北大巨蛋漏水未解，市府今會同台北市土木技師公會，會勘大巨蛋屋頂漏水改善情形，體育局表示，經技師工會勘查後大面積鈦板曲面設計，接縫要做到完全密合具有相當挑戰，目前巨蛋公司已用防水膠帶並運用科技設備找出漏水點，檢修率達9成以上，逐步受到控制。

場地方遠雄巨蛋公司表示，去年9月漏水情形相比，截至目前屋頂接縫施作防水膠帶總長超過9萬米，檢修率達9成以上，導水盤體數量亦降減9成以上，現階段也導入GPS定位、熱顯像儀等科技方式於室內協助尋找漏水點，並採用更高耐候性防水膠帶，擴大外屋頂加強修補範圍，以提升整體止漏效果。

技師公會指出，大巨蛋屋頂採大面積鈦板曲面設計，接縫要做到完全密合具有相當挑戰，且水路容易四處流竄，使得抓漏難度提高，巨蛋公司目前已針對鈦板接縫處施作防水膠帶，並導入科技檢測方式找出漏水點，同時改用更高耐候性的防水膠帶材料，漏水影響範圍將逐步受控制。

體育局強調，將持續密切監督改善狀況，並依約辦理，維護大巨蛋場館使用品質與安全。