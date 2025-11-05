因應氣候變遷與複合型災害有成 全國災害防救新北市連11年六都第1

新北市消防局為因應氣候變遷與複合型災害挑戰，積極推動智能消防救災，建構全災型智慧指揮監控平臺(EDP)、新北災訊E點通及防救災Data Center，首創緊急應變指揮學院、智能值班台等，自2011年起新北市在行政院災害防救訪評中已連續11年榮獲六都第一。

新北市消防局長陳崇岳今天上午在市政會議中指出，新北市幅員遼闊，災害潛勢多元消防工作繁重。為因應氣候變遷與複合型災害挑戰，消防局特別在公共安全、災害搶救、緊急救護、全民防災及應變體系的五大層面應用智能科技。

其中建構全災型智慧指揮監控平臺(EDP)、新北災訊E點通及防救災Data Center，可即時災情分析並提高應變效率；另首創緊急應變指揮學院(ERCA)，以虛擬實境模擬新北市環境及災況，強化指揮官狀況判斷能力；深入鄰里社區推動韌性社區、企業防災、校園防災、防災士等防災工作，提升基層防救災能量。整合值班台簿冊並電子化，同時啟動廳舍燈光、警鈴、滑升門、廣播，首創智能值班台，提升70％效率，讓勤務派遣零時差，提早20秒出勤。