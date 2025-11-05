新北市美術館來館人數探底 侯友宜：推系列活動、連結周邊景點

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市美術館。本報資料照片
新北市美術館今年4月開幕，不過新北市議員劉哲彰今天議會總質詢指出，美術館從4月25日開館後，5月入園人次有21.8萬，卻開始逐月下降，9月甚至只剩下4.7萬人，花了30億打造的重大文化建設不該有如此成效。新北市長侯友宜說，將規畫系列活動，搭配明年度捷運三鶯線通車，會串聯周邊景點，並與旅行業者合作提供相關優惠，吸引更多人來。

劉哲彰指出，新北市美術館4月25日開館，當月6天的入園人次有4.9萬人次，5月因為免門票、世壯運閉幕活動暴增到21萬人次，不過6月開始降至17萬人次、7月8.2萬人次、8月7.7萬人次，九月探底來到4.7萬人次，10月因為國慶升旗，回到7.1萬人次。

劉哲彰說，美術館是新北重大文化建設，總建設經費高達30億元，目前參觀趨勢來看，都要靠活動撐場，若美術館本身無法吸引民眾前來，恐難發揮應有效益。

劉哲彰也說，他在新店，許多新店居民甚至不知道新北美術館存在，或覺得太遠不願前往，市府相關推廣不足，更應該檢討營運策略，如中南部與旅行社合作，增加團客。

侯友宜說，交通不是問題，但也是問題，明年三鶯線通車後，市府會把美術館與捷運站串聯，方便市民從新店搭捷運直達，市府也會將規畫整體觀光動線，結合三峽老街、鶯歌陶博館、客家文化園區與清水祖師廟等景點。

侯友宜，未來將與旅行社合作推動團體行程，透過優惠方案帶動入館人潮，不一定免費，但能享有優惠，持續提升美術館知名度與吸引力。

新美館建築設計由知名建築師姚仁喜操刀，以蘆葦為意象，結合自然景觀與公共空間，打造市民可親近的美術館空間。全館總經費約29.4億元，除主館外，還包含戶外園區、新美聚所與新美聚場。

