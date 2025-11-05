快訊

新北犬貓11月起打狂犬病疫苗抽新北幣500元 總獎金達10萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為鼓勵飼主帶毛孩施打狂犬病疫苗，新北動保處即日起至12月31日，飼主只要帶毛寶貝施打狂犬病疫苗，並於FB粉絲專頁完成指定任務，即可抽新北幣500點，共有200個中獎機會。圖／新北市動保處提供
為鼓勵飼主帶毛孩施打狂犬病疫苗新北動保處即日起至12月31日，飼主只要帶毛寶貝施打狂犬病疫苗，並於FB粉絲專頁完成指定任務，即可抽新北幣500點，共有200個中獎機會。

滿3個月齡以上犬貓、經注射狂犬病疫苗逾1年以上的犬貓，以及食肉目動物白鼻心、雪貂、浣熊等應接受每年1劑狂犬病疫苗預防注射。

動保處表示，台灣為狂犬病疫區，狂犬病主要由確診動物的唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染病，預防方式記得「二不一要」不要接觸、捕捉及飼養野生動物、不要棄養及放養寵物，要為家中犬貓「每年」補強狂犬病疫苗。

動保處表示，為鼓勵飼主帶毛寶貝完成預防注射，即日起至12月31日帶毛寶貝施打狂犬病疫苗，並於動保處粉絲專頁貼文處，分享毛寶貝與114年狂犬病頸牌合照，需有6碼頸牌編號，且施打日期為11月1日後，即可抽新北幣500點，共有200個中獎機會，總獎金10萬元，中獎名單將於115年1月2日公布。

動保處提醒，毛寶貝的狂犬病疫苗應每年注射，違者可依據動物傳染病防治條例第13條開罰3萬至15萬元。狂犬病防疫刻不容緩，如有收到狂犬病簡訊或郵件通知，務必帶家中犬貓完成注射。另外，鄰里揪團30隻以上即可透過里長向動保處申請社區駐點疫苗施打、寵物登記或絕育服務。

為鼓勵飼主帶毛孩施打狂犬病疫苗，新北動保處即日起至12月31日，飼主只要帶毛寶貝施打狂犬病疫苗，並於FB粉絲專頁完成指定任務，即可抽新北幣500點，共有200個中獎機會。圖／新北市動保處提供
狂犬病疫苗 動物 新北

